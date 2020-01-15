İnönü Üniversitesi'nde 5i ders sınavları iptal edildi - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi'nde 5i ders sınavları iptal edildi

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 5i ders sınavlarının iptal edildiği bildirilip, soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açıldığı vurgulandı.

İnönü Üniversitesi'nde 5i ders sınavları iptal edildi, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 5i ders sınavlarının iptal edildiği bildirilip, soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açıldığı vurgulandı.


İnönü Üniversitesi web sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada,


"10 Ocak 2020 tarihinde yapılan 5i dersleri sınavları iptal edilmiştir. Soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açılmış olup ilgili personel, soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından açığa alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:24 Kaynak: İHA
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