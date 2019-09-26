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İnönü Üniversitesi'nde aşure etkinliği

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 Nolu İnönü Üniversitesi Şubesi "Aşure Etkinliği" düzenledi.

İnönü Üniversitesi'nde aşure etkinliği, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 Nolu İnönü Üniversitesi Şubesi "Aşure Etkinliği" düzenledi.


İnönü Üniversitesi kampüsünde bulunan binalarının önündeki alanda gerçekleştirilen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 Nolu Üniversite Şube Başkanı Yaşar Sakar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.


Yapılan etkinlik ile ilgili kısa bilgiler veren Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 Nolu Üniversite Şube Başkanı Yaşar Sakar, Muharrem Ayı'nın önemine temas etti. Sakar, katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tüm misafirlerine teşekkür etti.


Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin'in duasıyla başlayan "Aşure Etkinliği"nde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanları konuklara aşure ikramında bulundu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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