İnönü Üniversitesi'nde oryantasyon programı start aldı

Malatya İnönü Üniversitesine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı başladı.



Beş gün sürecek olan oryantasyon programında, İnönü Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Ekrem Atalan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personeli Tacettin Koyunoğlu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Neziha Üstüner, Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik öğrencileri bilgilendirdi.



İnönü Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Ekrem Atalan öğrencilere yurt dışı ve yurt içi değişim programlarından söz ederek, "Yurt dışı değişim programları Erasmus ve Mevlana, yurt içi ise Farabi değişim programıdır. Erasmus Avrupa ülkeleri ile yapılan değişim programıdır. Mevlana Türkiye'nin yurt dışındaki üniversitelerle yaptığı değişim programıdır. Farabi ise Türkiye'deki üniversitelerin kendi aralarında ki değişim programıdır" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Atalan, yurt dışı değişim programlarının özelliklerini ve gerekli koşulları dile getirip, "Erasmus programında sizi ilgilendiren iki boyut vardır: Öğrenim ve staj hareketliliği. Öğrenim hareketliliği sizlerin bir dönem veya iki dönem Avrupadaki üniversiteye gidip eğitiminizi almanızdır. Bunun için bölümünüzün daha önceden değişim olacak üniversiteyle anlaşmasının olması gerekmektedir. Öğrenci staj hareketi ise üniversite öğrencilerini minimum 2 maksimum 12 ay olmak üzere yurt dışına gidip kendi alanındaki şirket veya ilgili kurum veya üniversitede staj yapmalarıdır" şeklinde konuştu.



Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Neziha Üstüner ise, İnönü Üniversitesinde bulunan merkez kütüphane ve fakültelerinde bulunan kütüphanelerinden nasıl yararlanacaklarına dair bilgi verdi. Neziha Üstüner, kütüphanenin belli saatlerde hizmet verdiğini ve öğrencilerin yoğun çalışma dönemlerinde buna dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.



Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personeli Tacettin Koyunoğlu da, otomasyon, ders geçme durumları, sınav sistemi ve disiplin kurulundan bahsetti ve bunlara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik ise, hizmetler ve topluluklar hakkında bilgi vererek, "En büyük hizmetlerimizden birisi beslenme hizmetidir. Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde hizmet sunulmaktadır. Bütün yerleşkelerde yemek hizmeti vermekteyiz. Her yıl bin tane öğrenciye yemek bursu vermekteyiz. Yine yapmış olduğumuz en büyük faaliyetlerin içerisinde kültür sanat faaliyetleri geliyor. Topluluklar sayesinde kültür sanat yönünden faydalı olmaya çalışıyoruz. Birden fazla topluluğa üye olabilirsiniz. Yapmış olduğumuz en büyük faaliyetlerden birisi de spor faaliyetleridir" diye konuştu. - MALATYA