İnönü Üniversitesi'nde şiir severler bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesi'nde şiir severler bir araya geldi - Son Dakika

İnönü Üniversitesi'nde şiir severler bir araya geldi

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Şiir Dinletisi düzenlendi.

İnönü Üniversitesi'nde şiir severler bir araya geldi, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Şiir Dinletisi düzenlendi.


Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İnönü Tıp Kültür Sanat Topluluğu (İTKS) tarafından Hasan Ali Toptaş'ın "Yalnızlıklar" kitabından derlenen şiirin okunduğu şiir dinletisine sanat severler ilgi gösterdi.


Etkinliğe, Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Abdullah Karaer, Dr. Öğr. Üyesi Senem Arda Düz, Doç. Dr. Görkem Tuncay, Topluluk Başkanı İsmet Alperen Ağaoğlu, akademik personel ve öğrenciler katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan İTKS Edebiyat Birimi Başkanı Sena Zeynep Eroğlu, herkesin içinde bir yalnızlık taşıdığını belirterek, "Her birimiz bir yalnızlık taşıyoruz içimizde. Yürüdüğümüzde, derste, dostlarımızla, ailemizle ve hatta uyuduğumuzda bile bir yalnızlık taşıyoruz içimizde. Şimdi bildiğimiz, bilmediğimiz bu yalnızlıkları başkaları dile getirecek ve başka bir sesten kendi sesimizi duyacağız. Bu kelimeler, bizim kelimelerimiz. Sanki bu yalnızlıklar, bizim yalnızlıklarımız." dedi.


Şiir dinletisinde, Hasan Ali Toptaş'ın Yalnızlıklar kitabından derlenen şiirler okundu.


Yalnızlıklar şiiri, İnönü Tıp Kültür Sanat Topluluğu üyelerinden, Sena Zeynep Eroğlu, Hatice Altunkaya, Tolga Kalkan, Hatice Ebrar Özen, Ahmet Polat, Gülben Polat, Oğuzhan Turaç, Meryem Nur Kaya ve Hilal Yıldırım tarafından okundu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Hasan Ali Toptaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti!

Son Dakika Haberleri
21:26 Niğde kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi afad kurtardı - Son Dakika
21:26 Ebru Türel'in 'ses kaydı' davasında 6 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
21:20 Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi - Son Dakika
21:18 BURDUR Cenaze dönüşü kaza 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:18 Niğde'de kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:29:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnönü Üniversitesi'nde şiir severler bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]