İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bilgin'e 'Fahri Doktora'
2 saat önce
İNÖNÜ Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Ahmet Kızılay, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin'e üniversiteye verdiği katkıları ve organ nakli üzerine iş birliğindeki yoğun çabaları dolayısıyla 'Fahri Doktora' unvanını verdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:48
İNÖNÜ Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör
Prof. Ahmet Kızılay
, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin
'e üniversiteye verdiği katkıları ve organ nakli üzerine iş birliğindeki yoğun çabaları dolayısıyla 'Fahri Doktora' unvanını verdiklerini söyledi.
Şimdiye kadar Türkiye
'de birçok üniversite tarafından doktora unvanı alan Prof. Dr. Yaşar Bilgin, İnönü Üniversitesi senatosu tarafından da buna layık görülmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Prof. Dr. Bilgin, Giessen Üniversitesi
ve Malatya İnönü Üniversitesi
olarak yoğun bir iş birliği içinde olduklarını, her yıl İnönü Üniversitesi'nde ve Giessen Üniversitesi'nde organ nakli üzerine ortak konferanslar düzenlediklerini söyledi.
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