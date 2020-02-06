İnönü Üniversitesi'nden savunma sanayiye destek - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi'nden savunma sanayiye destek

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi, Teknokent kanalıyla savunma sanayi projelerine destek veriyor.

İnönü Üniversitesi'nden savunma sanayiye destek, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi, Teknokent kanalıyla savunma sanayi projelerine destek veriyor.


Malatya Teknokent desteğiyle, "Anadolu Savunma Sanayi Hareketi"nde yeni bir adım konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Malatya Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üy. Fatih Kocamaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Malatya TSO Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, Malatya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Feramuz Karaca, Malatya Teknokent Uzmanı Mahmut Topçu, Prof. Dr. Davut Hanbay ve savunma sanayi firması sahibi Recep Bakırcı katıldı.


Savunma sanayi konusunda çalışma yapacak olan firma sahibi Recep Bakırcı da, yapacakları çalışmalar konusunda bilgi aktardı.


Toplantıda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Teknokent aracılığıyla birçok teknik konuya destek verdikleri gibi savunma sanayisi konusunda çalışma yapan firmalara destek verdiklerini ifade ederek, "Anadolu Savunma Sanayi Hareketi Projesini de destekliyoruz. Savunma sanayi çalışmasında yeni bir adım atıldı. Aselsan'ın en büyük alt yükleniciliğini yapan Malatya'da özel bir firma İleri Teknolojiler firmasında toplantı yaptık. Başarı hikayesini Recep beyden dinlediğimizde büyük bir gurur ve hayranlık hissettik" ifadelerini kullandı.


Toplantıda, Malatya savunma sanayi yapılanması adına kararlar alındığı, alınan somut kararlardan birisinin savunma sanayisi çalışması yapacak olan firmanın Ar-Ge yapılanmasının Malatya Teknokent'te başlatılması olduğu belirtildi. Bu kararla, Malatya Teknokent'in de savunma sanayi alanında ülkenin önde gelen firmalarından birisini bünyesine katmış olacağı ifade edildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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