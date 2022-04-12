İnönü Üniversitesi öykü yarışması düzenliyor - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi öykü yarışması düzenliyor

12.04.2022 16:18
İnönü Üniversitesi öykü yarışması düzenliyor

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya'nın kültürel zenginliklerini ve geçmişini öykülerle kitaplaştırmak amacıyla yürüttükleri proje kapsamında Malatya Öyküleri Hikaye Yarışması'nı açtıklarını belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya'nın kültürel zenginliklerini ve geçmişini öykülerle kitaplaştırmak amacıyla yürüttükleri proje kapsamında Malatya Öyküleri Hikaye Yarışması'nı açtıklarını belirtti.

Kızılay, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır hikayenin gücünün eğitimde kullanılması amacıyla proje yürüttüklerini söyledi.

Üniversitenin yayınevinde bugüne kadar çok sayıda kitabı bu proje kapsamında yayımladıklarını aktaran Kızılay, "Hikayeyi eğitimin her alanında kullanıyoruz. Elimizde kıymetli ve kaliteli hikayeler olması içinde hikaye ve öykü yarışmaları yapıyoruz. Bu yarışmalarda eğitimde kullanabileceğimiz güzel ve kaliteli hikayeler sağlıyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında Malatya'nın kültürel zenginliklerini ve geçmişini öykülerle kitaplaştırma gayretinde olduklarını aktaran Kızılay, şöyle devam etti:

"Bu projenin parçası olarak şehrimizin kültür, sanat ve tarihi kökleri, gastronomiden sanatın her boyutuna kadar kentin geçmişini, bugününü kitaplaştırmak, hikayenin gücünü kullanarak şehre katkı vermek amacıyla Malatya Öyküleri Hikaye Yarışmaları açtık. Bu yarışmaya başvuralar devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenler web sitemizde yarışmayla ilgili bilgileri görebilirler."

Kızılay, yarışmaya gönderilen öykülerin kitapta yayımlanacağını belirterek, bu yarışmanın yüzyıllardır halk arasında bilinen öykülerin ortaya çıkmasına vesile olabileceğini söyledi.

5 Haziran tarihine kadar başvurulabilecek yarışmada birinci olacak öyküye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye ise 1000 lira ödül verilecek.

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İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Kızılay, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesi öykü yarışması düzenliyor - Son Dakika


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