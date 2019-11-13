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İnönü üniversitesi Radyocu yetiştirecek

6 saat önce

Malatya İnönü üniversitesi Radyocu yetiştirecek.

İnönü üniversitesi Radyocu yetiştirecek, System.String[]

Malatya İnönü üniversitesi Radyocu yetiştirecek.


TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda canlı yayınlanan ve sunuculuğunu Aslı Hocaoğlu'nun yaptığı "Yöremizden" programı, İnönü Üniversitesi Radyosu Kampüs FM'i ağırladı. Programa konuk olan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Enserov, Radyo Kampüs'ün amacı, kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgi verdi. Radyo Kampüs'te halihazırda yürütülmekte olan çalışmalara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Enserov, yeni eğitim-öğretim yılında radyo programcısı olarak yetiştirilmek üzere üniversite öğrencileri arasından yeni radyocu adaylarının belirleneceğini ifade etti.


Yeni seçilecek öğrencilerin bir dizi radyoculuk eğitimine tabi tutulacağına dikkat eden Enserov, Radyo Kampüs'ün İnönü Üniversitesinin tüm öğrencilerine açık bir platform olduğuna dikkat çekti.


Bu arada, Radyo Kampüs'te yayınlanan "Eğitim Söyleşileri" programının sunucusu Ayşenur Deniz ve "Sabah Sefası" programının sunucusu Sefa Karakuş yayına katılarak hazırladıkları ve sundukları programlarla ilgili bilgi verdi ve Radyo Kampüs'ün mesleki gelişimlerine sunduğu katkılarından söz etti. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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