İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay'dan plazma bağışı çağrısı - Son Dakika

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen hastaların kanından alınacak plazmaların tedavide çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu noktada bağış yapılması çağrısında bulundu.

Kızılay, makamında yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez, bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan işlemle, yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan, başka bir hastanın tedavisinde yararlanıldığını hatırlattı.

Plazmayı yoğun bakımdaki 56 yaşındaki entübe hastanın tedavisinde kullandıklarını ve hastanın testinin negatife döndüğünü anımsatan Kızılay, "Dün hastayı entübasyondan çıkardık, yoğun bakımda takip ediyoruz, durumu oldukça iyiye doğru gitti. Yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz. Hastamızın akciğer ve kan tablosu iyi duruma gitti. Bu, ülkemizin bu tarz tedavi gören ilk hastası. 5 Nisan'da, Çin'den sonra sadece ülkemizde değil birçok ülkede Avrupa'dan, Amerika'dan daha önde plazma naklini yaptık." diye konuştu.

"Dünyanın başka ülkeleri bizim sonuçları bekliyor"

İl dışına da plazma gönderdiklerine işaret eden Kızılay, şöyle devam etti.

"Buradan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Siirt'e ve başka illere plazma gönderdik. Dün itibariyle bizim aferez merkezinde hazırlanan plazmalarla 6 hasta tedavi oldu. Bunların önemli bir kısmında çok iyi gelişme var. 2 hastamızın durumu stabil, yoğun bakımda. Ümit ediyorum ki hastalarımızın hepsi bundan fayda görecek. Ülkemiz için, sonuçlarımızı bekleyen doktorlarımız için umut verici, olumlu bir süreç ve gelişme. Sadece kendi ülkemiz değil, dünyanın başka ülkeleri de bizim sonuçları bekliyor."

"Plazma artık kombine tedavinin bir parçası"

"İyileşen hastadan aldığımız plazmayı, tedavi için veriyoruz. Onun için iyileşen hastalarımızı bekliyoruz." diyen Kızılay, herkesi bu konuda bağışçı olmaya çağırdı.

Kızılay, "Bağışçılarımızın sayısının çok artması lazım. Çünkü plazma artık kombine tedavinin bir parçası." dedi.

Yeni tip koronavirüsü yenen hastalara seslenen Kızılay, "Koronavirüsten iyileşmiş hastalarımız, lütfen çekinmeden plazma vericisi olsunlar. Kendilerine bir zararı yok ama onların kanından alınacak plazmalar başka hastalara şifa dağıtacak. Plazma bağışında bulunan var ama biraz isteğimizin altında." şeklinde konuştu.