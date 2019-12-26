İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, oylama hakkında bilgi alarak AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafı seçen Kızılay, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Kızılay, fotoğrafların tamamını güzel bulduğunu söyledi.

"Millilerden asker selamı" fotoğrafını çok beğendiğini anlatan Kızılay, şöyle devam etti:

"Bu selam UEFA'dan kınama cezası aldı. Verilen kınama cezası bizim için hiçbir önem arz etmiyor. Bizim nazarımızda bu futbolcularımız en büyük kahramanlarımızdır. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum, bir gelenek haline getirdiği yılın fotoğrafı seçimini tüm ülkemizin beğenisine sunuyor. Aslında bir gündem de oluşturuyor. Onun için tebrik ediyorum."

Malatya İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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