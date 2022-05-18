İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay öğrencilere kitap hediye etti

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevinin katıldığı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nı ziyaret eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite öğrencilerine kitap hediye etti.

Fuarda İnönü Üniversitesi Yayınevi'ni ziyaret eden Kızılay, burada okurlarıyla buluşan Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Yılmaz ile Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Cem Çankaya'nın imza gününe eşlik etti.

Üniversite öğrencileriyle bir süre konuşan Kızılay, öğrencilere üniversite yayınevinde basılan kitaplardan hediye etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kızılay, üniversitenin yayınevinde basılan kitapların yazarlarının imza günü düzenlediğini söyledi.

Dr. Erdal Göçmez'in üniversite yayınevinde basılan çok sayıda kitabın öğrencilere bugün ücretsiz verilmesinde sponsor olduğunu belirten Rektör Kızılay, Göçmez'e teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Yayınevi Sorumlusu Prof. Dr. Cengiz Yakıncı ise ülkenin sayılı yayınevleri arasına girdiklerini söyledi.