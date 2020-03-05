İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edildi.


UTEAK Genel Kurulu'nun toplantısında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Türkçe ve İngilizce programlarının Ulusal Tıp Eğitimi Temel Standartları'nın tümünü karşıladığına karar verilerek, mezuniyet öncesi eğitimi 6 yıllığına akredite edildi.


İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen tıp fakültelerinden biri olurken İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'da yaptığı açıklamada "Tıp Fakültemizin Türkçe ve İngilizce programları Ulusal Tıp Eğitimi Temel Standartları'nın hepsini karşılayarak, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 6 yıllığına akredite edildi" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
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