İnönü Üniversitesi TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aldı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aldı

6 saat önce

Programdan görüntü İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın konuşması Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.

Programdan görüntü

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın konuşması

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in konuşması

Şahin tarafından Kızılay'a TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin verilmesi

MALATYA - Malatya'da, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a, TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini verdi.

Üniversitenin rektörlük binasındaki senato odasında düzenlenen programda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini almanın memnuniyetini yaşadıklarını anlattı.

Üniversite bünyesinde bine yakın akademik personelin bulunduğunu dile getiren Kızılay, "Akademik ve idari olmak üzere toplam 6 bine yakın çalışanımız ve 42 bin öğrencimiz var. Şimdiye kadar 150 bin mezun verdik. Bunlar üniversitemizin en önemli gücü ve zenginliği. kalite sürecini büyük kurumlarda yönetmek, küçük kurumlardan daha zordur. Akademik ve idari personelle kalite sürecini birlikte yürüttüğümüz takımımızla bir buçuk yıl içerisinde bu süreci çok iyi yürüttük ve başarılı bir sonuca eriştik." şeklinde konuştu.

Kızılay, TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini üniversiteye ve kente hayırlı olmasın temenni etti.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise İnönü Üniversitesinin kalite yolculuğunda attığı adımın ve kat ettiği mesafenin çok önemli olduğuna işaret ederek, kalite yönetim sistemi belgesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Üniversitenin aldığı belgenin iki açıdan önemli olduğuna değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi bir liderlik olmadan, buna inanmış bir takım kurmadan ve altında kurumsal bir inancı tesis etmeden yapılabilecek bir çalışma değil. İkincisi ise malumunuz eğitim kuruluşları uluslararası ve ulusal alanda akreditasyon, kalite ve sıralama gibi bir birinden belli ölçülerde ayrışma gayreti içerisinde veya ayrıştırılıyor. Bu tür sıralamalara hazırlıklı olmak bakımından da kalite yönetim sistemine sahip kuruluşların daha kolay adapte olduklarını uluslararası derecelendirmelere, yurt içi ile dışı akreditasyonlara ve sonuçta öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyetinin birlikte ölçüldüğü, çıktının kalitesiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı sıralamalara daha hazırlıklı olduklarını görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Standardı olmayan hiçbir şey kalmadı"

TSE'nin yaklaşık 64 yıldır faaliyette olan bir kurum olduğunu hatırlatan Şahin, "Bugün malumunuz, aşağı yukarı standardı olmayan hiçbir şey kalmadı. Dünyada ticaretin dili ortak standartlarla ifade ediliyor. Dünyada korumacılık standartlar üzerinden yapılıyor. Rekabet standartlar üzerinden organize ediliyor. Dünyada tarife dışı engeller standartlar üzerinden organize ediliyor. Dolayısıyla standartlara etkin olarak katılan ve yön veren ülkeler aynı zamanda gelişmiş ülkeler dediğimiz aile içerisinde de kendisine yer buluyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şahin tarafından Rektör Kızılay'a TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi verildi.

Program toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

İnönü Üniversitesi TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:59 Kaynak: AA
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