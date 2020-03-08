İnönü Üniversitesi Vakfı 107 öğrenciye burs veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesi Vakfı 107 öğrenciye burs veriyor - Son Dakika

İnönü Üniversitesi Vakfı 107 öğrenciye burs veriyor

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi Vakfı, 107 öğrenciye burs veriyor.

İnönü Üniversitesi Vakfı 107 öğrenciye burs veriyor, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Vakfı, 107 öğrenciye burs veriyor.


İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, " İnönü Üniversitesi Vakfı 107 öğrenciye burs verirken, bin öğrenciye de öğlen yemeği ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca, 214 öğrenci de Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı sağlanıyor" ifadeleri kullanıldı.


Üniversitesi öğrencilerine, kısmi zamanlı çalışma imkanı sağlanmasıyla ilgili verilen bilgide, "Üniversitemiz bünyesinde öğrenim gören maddi durumu yetersiz olan öğrencilere, kısmi zamanlı çalışma imkanı, ücretsiz öğle yemeği verilmesi gibi imkanlar sunulmaktadır. Öğrenciler 2547 sayılı Kanun'un 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, daire başkanlıkları, öğrenci evleri ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi çalışmaları karşılığında maddi katkı almaktadırlar. Bu şekilde çalışan öğrencilerimize saat karşılığı maddi katkı sağlanmaktadır" denildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
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