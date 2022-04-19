İnönü Üniversitesi Yayınevi, 166 kitabı okuyucuyla buluşturdu - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Yayınevi, 166 kitabı okuyucuyla buluşturdu

19.04.2022 11:10
İnönü Üniversitesi Yayınevi, 166 kitabı okuyucuyla buluşturdu

Malatya'daki İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2017'den bugüne kadar 166 kitabı okuyucuyla buluşturdu.

Malatya'daki İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2017'den bugüne kadar 166 kitabı okuyucuyla buluşturdu.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İnönü Üniversitesi Yayınevi Sorumlusu Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, AA muhabirine, yayın evinin yaklaşık 5 yıldır önce kurulduğunu söyledi.

Yayınevinde basılan kitapların doçentliğe başvuruda geçerli sayıldığını aktaran Yakın, "Biz artık ulusal bir yayınevi olduk, bundan sonraki hedefimizde uluslararası yayınevi olmak. Yayınevimiz 2017 yılından bu yana 166 kitap çıkarttık. Kitapların bir kısmı hizmet amaçlı öğrencilerin ders kitapları gibi, bunlar hızlı satılıyor." diye konuştu.

Yakıncı, tıp eğitimi, kültür ve sanat gibi farklı alanlarda da çeşitli kitapların yayınevinde basıldığını kaydetti.

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İnönü Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesi Yayınevi, 166 kitabı okuyucuyla buluşturdu - Son Dakika


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