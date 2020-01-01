İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları - Son Dakika

İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları

6 saat önce

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite bünyesinde kurulan Elektrikli Araç Teknolojileri Bölümü'ne 2020'de öğrenci alımına başlanacağını söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite bünyesinde kurulan Elektrikli Araç Teknolojileri Bölümü'ne 2020'de öğrenci alımına başlanacağını söyledi.

Kızılay, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulunu (OSBMYO) 2018 yılında açtıklarını, 10 bölümden oluşan okulun bazı bölümlerinin öğrenci almaya başladığını hatırlattı.

Elektrikli Araç Teknolojileri Bölümümün ise 2020 yılında öğrenci alacağını anlatan Kızılay, "Elektrikli Araç Teknolojileri Bölümü, Türkiye için önemli ve yeni bir bölüm. Türkiye'de ilk olarak açılan bir bölüm. Amacımız, elektrikli araçlar konusunda teknik eleman ihtiyacını karşılamak. Çünkü dünyada artık trend elektrikli araçlar yönünde." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da içerisinde bulunduğu ileri araç teknolojileri kümelenmesinin, elektrikli araç teknolojileri kısmına İnönü Üniversitesinin de dahil olduğuna işaret eden Kızılay, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç teknolojileri konusunda okulumuzda bölüm açarak, bu alanda mesleki eleman yetiştirme konusunda kümelenmenin bir parçası olduk. Protokol doğrultusunda bölümümüzü açtık. Bundan sonraki çalışmamız OSBMYO'ya 2020'de öğrenci almak. Bu bölümden ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmek. Okulumuz ilk mezunlarını 2022'de verecek. OSBMYO'da 3 dönem ders ve bir dönem sahada uygulama var. Hedefimiz, elektrikli araç üreten kurumların fabrikalarında öğrencilerimizin çalışma yapması."

Kızılay, üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü'nde de elektrikli araçlar konusunda öğrenci yetiştirdiklerini dile getirerek, "Elektrikli araçlar alanında bir çalışma grubumuz da devam ediyor. Lisansüstü eğitimimiz var, bölümden çok önemli insanlar yetişti. Elektrikli araçlar teknolojisi alanında lisansüstü ve doktora eğitimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları

Malatya İnönü Üniversitesi, Kızılay, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:39 Kaynak: AA
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