İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

13.06.2022 15:04
İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

İnönü Üniversitesi'nde, 2021-2022 akademik yılında eğitimlerini tamamlayan 6 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

İnönü Üniversitesi'nde, 2021-2022 akademik yılında eğitimlerini tamamlayan 6 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Üniversitesi 2021-2022 mezuniyet töreni, üniversite kampüsünde bulunan stadyumunda gerçekleştirildi.

Müzik dinletisiyle başlayan törende akademisyen ve öğrenciler tarafından kortej yürüyüşü yapıldı.

Vali Hulusi Şahin, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnönü Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğunu belirtti.

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Şahin, "Mezun olduğunuz alanda o kadar bilgili olun ki bu konuda size kimse bir şey öğretemesin, o alanın uzmanı siz olun ve mutlaka yabancı dil öğrenin." ifadelerini kullandı.

Törende 2021-2022 döneminde dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Daha sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret eden Şahin, rektörlük binasında bulunan İsmet İnönü'nün eşyalarının bulunduğu müzeyi gezdi.

Mezuniyet törenine, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, akademisyen, öğrenci ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

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