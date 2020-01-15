İnönü Üniversitesinde sorular çalınınca zorunlu ortak ders sınavları iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesinde sorular çalınınca zorunlu ortak ders sınavları iptal edildi - Son Dakika

İnönü Üniversitesinde sorular çalınınca zorunlu ortak ders sınavları iptal edildi

6 saat önce

İnönü Üniversitesinde 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan zorunlu ortak ders (5i) sınavları, soruların çalınması nedeniyle iptal edildi.

İnönü Üniversitesinde sorular çalınınca zorunlu ortak ders sınavları iptal edildi, System.String[]

İnönü Üniversitesinde 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan zorunlu ortak ders (5i) sınavları, soruların çalınması nedeniyle iptal edildi.

İnönü Üniversitesinin internet sitesinden "Öğrencilerimize duyurulur" başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"10 Ocak 2020 tarihinde yapılan 5i dersleri sınavları iptal edilmiştir. Soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açılmış olup ilgili personel, soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından açığa alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yayın tarihini duyurdu
Vasiyeti üzerine IKEA'nın kurucusu Kamprad'ın servetinin bir kısmı dağıtılacak Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:02 Muğla marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
23:02 ABD Dışişleri Bakanlığı: "Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma... - Son Dakika
23:00 BTK, Wikipedia'yı erişime açtı - Son Dakika
23:00 Muğla aslı baş davasında sanıklara beraat - Son Dakika
23:00 Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnönü Üniversitesinde sorular çalınınca zorunlu ortak ders sınavları iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]