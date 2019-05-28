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İnönü Üniversitesinde yıl sonu sergisi düzenlendi

2 saat önce

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen "Yıl Sonu Resim Sergisi" Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın katılımıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde açıldı.

İnönü Üniversitesinde yıl sonu sergisi düzenlendi, System.String[]
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen "Yıl Sonu Resim Sergisi" Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın katılımıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde açıldı.

Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın yanı sıra Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Zelyurt, Resim İş Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meysem Samsun, Mevlana Ortaokulu 5. ve 6. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen sergide bu yıl Resim İş Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu resim, baskı resim, grafik tasarım ve heykel çalışmaları sergilendi.

Rektör Kızılay, açılışı yapılan sergiyi gezerek öğrenci ve hocalarından çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sergide emeği geçenleri tebrik etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:12 Kaynak: İHA
Malatya İnönü Üniversitesi, Güncel
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