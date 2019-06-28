İnönü Üniversitesinin "karaciğer nakliyle" rekor denemesi

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinden, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer nakli olan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinden, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer nakli olan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Karaciğer Nakli Enstitüsünde 12 Haziran'da 10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla gerçekleştirilen ve 13 saat süren operasyonlarda nakil olan hastaların çoğu taburcu edildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü önünde hastaların katılımıyla düzenlediği toplantıda, enstitüde 2002'den bu güne kadar 2 bin 500'ün üzerinde başarılı karaciğer nakilleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Yaptıkları organizasyonla karaciğer naklinde dünyada bir numara olduklarını söyleyen Kızılay, "Dünyada bu kapasitede başka hiçbir merkez olmadığını göstermek için yaptığımız 5 karaciğer naklini başarıyla tamamlayarak, hastalarımızı taburcu aşamasına getirdik." diye konuştu.

Hedeflerinin üstün başarılarını korumak olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kızılay, enstitünün uzun yıllar karaciğer naklinin dünyadaki en önemli merkezi konumunu sürdüreceğini kaydetti.

Rektör Kızılay, nakil organizasyonunda amaçlarının merkezin kapasitesini dünyaya duyurmak olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bunun için bazı araçlar gerekiyor. Bu Guinness Rekorlar Kitabı başvurusu araçlardan biri. Sağlıkta, ameliyatta rekor olmaz. Bunu ben de bir hekim olarak biliyorum. Bütün karaciğer nakil ekibimiz en hassas şekilde cerrah gözüyle yürüttü. Sürecin başında başvuruyu yaptık. Arkasından ameliyat sürecini canlı yanında 10 ayrı ekranda takip edildi. Uluslararası şahitler de ameliyatları izledi. Dosyamız hazır, son hastamızı taburcu edince bunu göndereceğiz."

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da 16 gün önce 5 canlı vericili karaciğer naklini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Buradaki temel amaçlarının insan sağlığı üzerinden rekor kırma çabası olmadığına dikkati çeken Yılmaz, "Daha önceden de birkaç kez gerçekleştirdiğimiz bir günde 5 karaciğer naklini, fiziki koşullar, tıbbi alet ve cihazlarla bu operasyonları gerçekleştirebilecek sayıda öğretim üyelerine sahip olduğumuzu bir kez daha bildirmek isterim." dedi.

Yılmaz, hastaların çoğunun taburcu olduğunu, kalan 1-2 hastanın ise kısa süre sonra hastaneden ayrılacağını sözlerine ekledi.

Hastaların görüşleri

Operasyonda 3 yaşındaki oğlu Beytullah'a verici olan anne Serap Kaya (25), Mardin'den geldiklerini belirterek, evladının Malatya'da sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Oğlunun bir yıldır tedavi gördüğünü anlatan Kaya, "Babasının dokuları nakil için uymadı, benim uydu Allah'a şükür. İyi ki de burayı tercih etmişiz, çok güzel bir hastane. Herkese çok teşekkür ederiz. Beytullah'ın yaşaması için umudumuz yoktu, otururken nefes alabiliyordu ama yatarken alamıyordu. Nakilden 10 gün önce çok kötüleşmişti. Ne uykusu vardı, ne başka bir şeyi. Şu an her şey yolunda. Anlatamam gerçekten." diye konuştu.

Eniştesine karaciğerini veren Mihrican Uğur da iyi, sağlıklı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Hakan Doğan da 6 aydır nakil beklediğini ve baldızının tereddüt etmeden karaciğerini kendisine bağışladığını söyledi.

Aile dostlarının tercihiyle Malatya'ya geldiklerini belirten Doğan, sağlığını hızla tekrar kazandığını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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