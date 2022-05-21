İnönü Üniversitesinin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Tahran'da yapıldı

İran'ın başkenti Tahran'da İnönü Üniversitesinin, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) mihmandarlığında gerçekleştirildi.

Türkiye saatiyle 12.00'de başlayan sınava 300'e yakın İranlı öğrenci katıldı. Yunus Emre Enstitüsünün bulunduğu sokakta sınav nedeniyle kalabalık oluştu.

Aileleriyle Tahran YEE'ye gelen öğrenciler, Türkiye'de okuma fırsatı elde etmek için sınav heyecanı yaşadı.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik, YÖS için Tahran'a geldiklerini, bu sınavı Afrika ağırlıklı olmak üzere birçok ülkede yaptıklarını söyledi.

Sınavı yapmanın temel amacının Türkiye'ye yabancı öğrenci getirmek olduğunu ifade eden Sezik, "Başarılı olan öğrencilerimizi üniversitemize kazandırmak istiyoruz. Bu öğrencilerin ileriki dönemlerde hem ülkemiz hem de üniversitemiz açısından kültür elçisi olarak önemli görevler ifa edeceklerini düşünüyoruz." dedi.

Akademisyen Sezik, sınava olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Sadece İran'da değil, aldığımız haberlere göre Moritanya'da, Afganistan'da, diğer ülkelerde hatta Belçika'da yaptığımız bu sınava yoğun bir ilgi var." diye konuştu.

Türkiye'de bu sınavı yapan az sayıda üniversite olduğunu söyleyen Sezik, "İnönü Üniversitesi olarak bu sınavı yapan üniversitelerden biriyiz. Biz ilk üçteyiz fakat ilk üçteki yerimizi biraz daha yukarılara çekmek istiyoruz. Umarım bunda da muvaffak oluruz." ifadelerini kullandı.

Sezik, yaklaşık 7 yıldır yaptıkları sınavlara Kovid-19 nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, bu yıl yeniden sınavı uygulamaya başladıkları bilgisini verdi.

İran'da yaklaşık 300 öğrenci sınava başvurdu

İnönü Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Durak da Tahran YEE mihmandarlığında sınavı yaptıklarını söyleyerek, "İran'da üç yüze yakın öğrenci sınava müracaat etti. Biz halihazırda 20'nin üzerinde ülkede 30'dan fazla merkezde sınavı uyguladık." dedi.

Durak, dünyanın pek çok yerinden yabancı uyruklu öğrencilerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şu an 1200'ün üzerinde yabancı öğrenci üniversitemizde öğrenimini devam ettiriyor. Bu öğrencilerimiz farklı alanlarda eğitim alıyor. Özellikle sağlıkla ilgili bölümlerimizde öğrencilerimiz başarılı bir eğitim almaktalar."

Malatya'nın ekonomik bir şehir olduğunu söyleyen Durak, bu nedenle kendi imkanıyla okumaya gelen öğrenciler için yük oluşturmadığını, öğrencilerin bazı devlet burslarından da istifade edebildiğini kaydetti.

YEE, Türkiye'deki üniversiteler için kapı görevi görüyor

Tahran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatör Vekili Sinan Özdemir de İnönü Üniversitesi için YÖS'ü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün 283 öğrenciyi sınava aldık. Haddinden fazla diyebileceğimiz sayıda öğrenciyi sınava kabul ettik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Normalde YÖS'e 100-150 öğrenci girerken, bugün neredeyse iki katı bir talep söz konusu." ifadelerini kullandı.

YEE olarak kültür sanat faaliyetleri, dil öğretimi gibi alanlarda çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Özdemir, Türkiye'deki üniversiteler için bulundukları ülkelerde bir kapı olmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Özdemir, ilerleyen günlerde de İstanbul Üniversitesinin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın yapılacağını sözlerine ekledi.

Sınava giren öğrencilerden İran ve Türk vatandaşı Ozan Aydın da "Üniversite sınavını kazanmak ve işletme bölümü okumak istiyorum. Aynı zamanda orada bir iş kurma hayalim var." dedi.