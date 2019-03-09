"İnönü'ye Bahar İsmail Karaköse İle Gelecek"

Geçmiş dönemde İsmail Karaköse'nin İnönü'de büyük işlere imza attığını ifade eden Başkan Büyükerşen, 1 Nisan sabahıyla İnönü'ye İsmail Karaköse ile baharın geleceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda İnönülü vatandaşın katılımıyla CHP İnönü Belediye Başkan Adayı İsmail Karaköse'nin Seçim İletişim Merkezi açıldı. Açılışta konuşan Başkan Büyükerşen, İnönü'de yaklaşık 20 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, 1 Nisan'dan sonra Karaköse ile daha fazlasını gerçekleştireceklerini ifade etti. Büyükerşen "Kıymetli İnönülüler, sadece düşmanı değil milletimizin makus talihini yendiğimiz bu topraklarda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Coşkunuz ve desteğiniz bizlere umut oluyor. Bildiğiniz gibi İnönü'de alt yapı ve üst yapı anlamında büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Yaklaşık 45 kilometrelik içme suyu hattınızı yenileyerek, ilçe merkezinin büyük bölümünü asfalta kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde de Sayın Karaköse ile uyum içinde çalışarak daha fazlasını İnönü'ye kazandıracağız. Bu dönemde önceliğimiz çocuklarımız ve kadınlarımız olacak. 1 Nisan sabahıyla birlikte İnönü'ye bahar gelecek" dedi.

İnönü halkının son 5 yılda gerçekleşmeyen çalışmaların farkında olduğunu belirten Karaköse ise "2014'de değişen yasa ile birlikte yeni durumu sizlere anlatmaya çalıştık. Ancak siz görevi bizlerden alıp mevcut belediye başkanına verdiniz. Ancak hep birlikte gördük ki uzlaşan değil, tersleşen bir zihniyet tarafından bu 5 yılda hiçbir hizmet görmedik. Sağolsun Hocamızın büyük destekleri ile ilçe merkezimizde alt yapı ve üst yapıda büyük işler başardık. İnanıyorum ki 31 Mart'ta sandığa giderek gerekeni yapacak ve almadığınız hizmetlerin hesabını soracaksınız" dedi.

Açılışa katılan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de Karaköse'ye başarılar dileyerek kendilerinin her zaman Karaköse ve İnönü halkının yanında olacağını ifade etti.