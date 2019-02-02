İnönü'ye İkinci Kapalı Pazar Yeri Yapılıyor

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından ilçeye ikincisi yapılmaya başlanan kapalı pazar yeri inşaatı devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından ilçeye ikincisi yapılmaya başlanan kapalı pazar yeri inşaatı devam ediyor.



İlçe Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinden sonra vatandaşlardan gelene talep üzerine planlamaya alınan ve yapımına başlanan Oklubalı Kapalı Pazar Yeri inşaatında temel seviyesi tamamlandı. İnşaatı, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Mustafa Tuçer ile birlikte inceleyen ve fen işleri personelinden bilgi alan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Mahalle sakinlerimizin talepleri bizler için değerlidir. Bu talepler doğrultusunda yaptığımız planlama sonrası Oklubalı mahallemiz için projesini tamamladığımız kapalı Pazar yeri inşaatına başladık. İnşaatı en kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimize ve pazarcı esnafımızın hizmetine sunacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

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