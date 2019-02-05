Son Dakika Haberleri: İnönü Ziraat Odasında Başkan Değişmedi

İnönü Ziraat Odasında Başkan Değişmedi

5 dakika önce

İnönü Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyuncu, dördüncü defa aynı göreve seçildi.

İnönü Ziraat Odasında Başkan Değişmedi, System.String[]
İnönü Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyuncu, dördüncü defa aynı göreve seçildi.

Odanın genel kurul toplantısı Hatipoğlu Toplantı Salonu'nda yapıldı. Seçim Kurulu görevlilerinin denetiminde gerçekleşen ve 16 delegenin katıldığı seçimlerde başkan değişmedi.

Seçimi kazanan İnönü Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunoğlu, "İnönü'de tarımsal faaliyet ve kalkınma için yönetim kurulumuz ile 3 dönemdir emek veriyoruz. Dördüncü kez bu görevin bana verilmesinden onur duyuyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:15 Kaynak: İHA

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