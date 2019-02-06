Son Dakika Haberleri: İnönülü Çiftçiler Tarım ve Hayvancılık Gezisinde

İnönülü Çiftçiler Tarım ve Hayvancılık Gezisinde

1 saat önce

Eskişehir İnönü Belediyesi, Kültür Gezileri kapsamında, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte İnönülü çiftçileri tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumları ziyaret etmelerini sağladı.

İnönülü Çiftçiler Tarım ve Hayvancılık Gezisinde, System.String[]
Eskişehir İnönü Belediyesi, Kültür Gezileri kapsamında, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte İnönülü çiftçileri tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumları ziyaret etmelerini sağladı.

İnönü İlçesinde tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler, İlçe Tarım Orman Müdürü Sami Yasin Uysal'ın da katılımı ile gerçekleştirdikleri geziye Eskişehir'de Ticaret Borsası ile başladı ve burada ürün alım satımı ile ilgili bilgi aldılar. Borsa ziyareti sonrasında ise çiftçiler, Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret edip burada arpa, buğday, nohut ve kuru fasulye çeşitleri ve yetiştiriciliği hakkında bilgi aldılar. Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü'nün ardından il merkezinde bulunan tohum üretim tesisleri ve bu tesislerdeki tohumlar hakkında bilgi alarak gezilerini tamamlayan İnönülü çiftçiler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne gezi için teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Uysal, Eskişehir, Yaşam
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