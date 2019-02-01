İnönülülerden Başkan Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İnönülüler Derneği yönetimi ve üyelerini makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İnönülüler Derneği yönetimi ve üyelerini makamında ağırladı.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temaslarını sürdürüyor. İnönülüler Derneği Başkanı Mehmet Kasap da yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile birlikte Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Tepebaşı Belediyesi Meclis üyesi Hasan Hüseyin Bolat'ın da bulunduğu ziyarette konuşan Kasap, "Tepebaşı'nda yaşayan İnönülüler olarak adaylığınızın hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Desteğimiz sizinle, arkanızdayız" diye konuştu.



Ziyaretlerinden dolayı Kasap ve İnönülülere memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür etti. Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

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