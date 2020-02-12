İnoSuit, ihracatta katma değere devam ediyor - Son Dakika
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İnoSuit, ihracatta katma değere devam ediyor

7 saat önce

Türkiye'nin katma değerli ihracatının artırılması amacıyla AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülülen İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı, 2020 yılında bilgilendirme seminerleri turuna İzmir'den başladı.

İnoSuit, ihracatta katma değere devam ediyor, System.String[]

Türkiye'nin katma değerli ihracatının artırılması amacıyla AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülülen İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı, 2020 yılında bilgilendirme seminerleri turuna İzmir'den başladı.


Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen, "İnoSuit Tecrübeleri ile İnovasyonun Stratejik Yönetimi" etkinliğinde konuşan EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, katma değerli ve sürdürülebilir ihracat için inovasyon kültürünün KOBİ'lerde kurumsal kimliğe dönüştürülmesi amacıyla İnoSuit Programının 2016 yılından beri devam ettirildiğini kaydetti. Türkiye'nin 83 milyona ulaşan nüfusunun refahını artırması için katma değerli ihracatın gereğinin altını çizen Celep, "TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak İnoSuit Projesinde mentorlarla, ihracatçı firmaları eşleştiriyoruz. Firmaların AR-GE, inovasyon, tasarım odaklı üretim yapmaları, kurumsal yönetimlerini iyileştirme adına mentorlarımız firmalarımıza bir yıl boyunca 11 ay danışmanlık veriyor. Bu danışmanlığı alan firmalarımızın üretim, pazarlama, finansmana erişim başta olmak üzere her konuda yetkinlikleri artıyor" diye konuştu.


İnoSuit Programı Akademik Danışmanlarından Dr. Merih Pasin ise, İnoSuit Programı sırasında firmaların, kurumsal inovasyon sistemleri kurgulayarak daha hızlı ve etkin inovasyon yapma kapasitesini elde ettiklerine dikkati çekti. İnoSuit Programına 2016 yılı Kasım ayından bu yana 300'ün üzerinde firmanın başvurduğu bilgisini veren Pasin, "İzmir'den ise 40 firma ile iletişim halindeyiz. İnoSuit Programında yer alan firmalarımızın mentorlarımızla yaptıkları bir yıllık çalışma sonucu olarak, hem iş, hem ciro, hem de yüksek katma değerli ihracat yapma yetkinlikleri artıyor. İnovasyon proje portföyü yönetimi, stratejik yetkinlik yönetimi ve Teknoloji yönetimi üzerinde çalışılan ana başlıklar oluyor" dedi.


Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen, İnoSuit Programı Bilgilendirme Toplantısında, kurumsal inovasyon sistemi kurulumunda stratejik yaklaşımın önemi ve metotları EİB üyesi firma temsilcileriyle paylaşıldı. İnoSuit Tecrübeleri ile İnovasyonun Stratejik Yönetimi Etkinlikleri serisinin Anadolu'daki ilk toplantısı, 2020 yılında İzmir'de yapıldı. İnoSuit Programı katılımcısı gıda firma temsilcisi Dilara Okut ve mentor Mehmet Gencer katılan firma temsilcileriyle tecrübe paylaşımında bulundu. - İZMİR

Türkiye, İhracat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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