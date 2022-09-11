Daha önce hiç böyle görmediniz! Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü yayınlandı - Son Dakika
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Daha önce hiç böyle görmediniz! Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü yayınlandı

11.09.2022 15:59
Daha önce hiç böyle görmediniz! Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü yayınlandı

Inouye Güneş Teleskobu, Güneş'in daha önce çekilmemiş bir görüntüsünü yakaladı. İşte büyüleneceğiniz görüntü!

Dünyanın enerjisinden ve ışığından fayda sağladığı Güneş, gelişen teknolojiyle birlikte daha net fotoğraflarla karşımıza çıkıyor. Daha öncesinde teleskop lensleri, Güneş'ten net bir fotoğraf almak için oldukça dayanıksızdı. Ancak ABD'de yer alan Inouye Güneş Teleskobu, etkileyici bir görüntü yakaladı. Görselde ilk defa Güneş'in atmosferinde yer alan ikinci katman detaylı bir şekilde yer aldı.

Güneş'in ikinci katmanı olan kromosfer ayrıntılı bir şekilde yer alıyor

Son zamanlarda evrene dair görseller artmaya başladı. James Webb Teleskobu, oldukça ilgi çekici görüntüler kaydederken, farklı gezegenleri de görmemizi sağlıyor. Son olarak da Daniel Inouye Teleskobu tarafından yakalanan görsel, Güneş'in en ayrıntılı kısımlarını bizlere gösteriyor.

Daha önce hiç böyle görmediniz! Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü yayınlandı

Daha öncelerinde Güneş'in bu denli detaylı görüntüsünü yakalamak neredeyse imkansızdı. Ancak ABD Ulusal Güneş Gözlemevi'nden Inouye Teleskobu, güneşe ait yeni bir görüntüyle yer aldı. Teleskop özellikle Güneş ile ilgili fotoğraflara bakıldığı zaman 18 kilometre çözünürlükle Güneş'in fotoğrafını yakaladı.

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Paylaşılan görüntü, Güneş'in yüzeyinden en dış tabakası olarak yer alan Taç Küre'ye yükselen plazmaları gösteriyor. Ayrıca Güneş'in ikinci katmanı olan ve 'Renk küresi' adıyla bilinen kromosfer ayrıntılı bir şekilde gözüküyor. Bu kromosfer bugüne kadar bu kadar detaylı bir şekilde yer almadı.

Bilim insanları ilk olarak yüksek çözünürlüklü bu fotoğrafı işledi. Ardından Güneş'in 82 bin 500 kilometrelik alanının fotoğrafta yer aldığını söylediler. Önceki teleskoplar, Güneş fotonlarına karşı dayanıksız lenslere sahip olması bakımından bu derece ayrıntılı bir görüntü yakalayamıyordu. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte uzay cisimlerinin de net görsellerini yakalamak mümkün oluyor.

Daha önce hiç böyle görmediniz! Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü yayınlandı

Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Teleskobun 31 Ağustos'taki açılışını kutlamak için bu görseli yayınladı. NSF Direktörü Sethuraman Panchanathan açılışla ilgili bir açıklama yaptı. "NSF'nin Inouye Güneş Teleskobu, güneşimizi keşfetme ve anlama şeklimizi sonsuza dek değiştirecek dünyanın en güçlü güneş teleskobudur. İç görüleri, ulusumuzun ve gezegenin güneş fırtınaları gibi olayları nasıl tahmin edeceğini ve hazırlayacağını değiştirecek."

Teleskobun yapımı, pek çok yerli Hawaii insanı için kutsal bir yer olan Haleakala yanardağının zirvesindeki konumu nedeniyle tartışma kaynağı oldu. 2015 ve 2017 yıllarında bu kutsal sayılan arazinin teleskop yapımı için kullanılmasıyla ilgili çeşitli protestolar da gerçekleşti.

Peki, siz bu görsel hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, James Webb, Güneş, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Daha önce hiç böyle görmediniz! Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü yayınlandı - Son Dakika

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