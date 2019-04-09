İnovasyon Fabrikası Genel Müdürlüğü'ne Üst Düzey Atama

Geleceğin tedarik zincirini bugünün yetenekleriyle şekillendirmek

GEFCO İnovasyon Fabrikası'na Direktör olarak atanan Valerie Floridia, Fransa, Almanya ve ABD'de Renault ve EDF şirketlerinde edindiği 15 yıllık tecrübeyle, GEFCO'nun inovasyon ekibini güçlendirmek için çalışacak.

Floridia konuyla ilgili şunları söyledi; ''Burada GEFCO ekipleriyle birlikte inovasyon ortamımızı güçlendirmek ve geleceğin tedarik zincirini ortaya çıkarmak için çalışmaktan oldukça mutluyum.''

Valerie Floridia, GEFCO İnovasyon Fabrikası'nın Direktörü olarak yeni fikirlerin önünü açmak ve bu fikirleri operasyonel projelere çevirmek için ekibe yardım etmekten sorumlu olacak. Bu şekilde GEFCO Grubu'nun bu alandaki uzmanlığını güçlendirecek.

2018 yılında şirket içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak için kurulan GEFCO İnovasyon Fabrikası yıl boyu açık kalıyor. Bu sayede adayların kendi projelerini istedikleri zaman uzmanlardan oluşan bir ekibe sunmalarına olanak sağlanıyor. Uzmanlar tarafından seçilen ekipler, sonrasında Paris'e davet edilerek yenilikçi fikirlerini GEFCO Grubu'nun büyümesini destekleyen projelerin gelişiminin hızlandırıldığı iki günlük bir etkinlik olan Explorathon'da sunuyorlar.

Geçtiğimiz aylarda yürütülen iki Explorathon'da dokuz takımdan oluşan GEFCO çalışanları, üç boyutlu baskılar, arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka üzerine yenilikçi çözümler geliştirdi.

Valerie konuyla ilgili olarak: "GEFCO ekibine katılmamın birkaç hafta ardından düzenlenen ikinci Explorathon'da sunulan projeler ve katılımcıların olgunluğundan etkilendim. Geleceğin tedarik zincirinde lider olabilecek yeteneğe ve uzmanlığa sahip olduğumuza ikna oldum." dedi.

Yenilikçiliği her yere taşıyor

GEFCO aynı zamanda, iş birimlerini güçlendirmek ve yeni pazarlar keşfetmek için bir dizi inovasyon girişimi yürütüyor.

Grup start-up geliştirme uzmanı Techstars ile ortaklık geliştirerek belli alanlarda uzmanlaşmış veya operasyon verimliliğini bir üst seviyeye çıkartabilecek birçok start-up ile çalışıyor.

Önceliklerinin arasında; ulaştırma ve rota optimizasyonu, takip ve izleme özellikleriyle birleştirilmiş öngörücü bakım çözümleri, yeni veri hizmetleri ve robotik süreç otomasyonu bulunuyor. GEFCO destek birimlerini; finans süreç otomasyonu, iş birliğine dayalı müşteri ve tedarikçi hizmeti, akıllı sözleşme yönetimi ve akıllı sohbet robotları gibi yenilikçi çözümlerle de geliştirmeyi planlıyor.