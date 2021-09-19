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İnovasyon Günleri'nin birincisi kahve atıklarını gübreye dönüştüren 'Posadan' isimli proje oldu - Son Dakika

İnovasyon Günleri'nin birincisi kahve atıklarını gübreye dönüştüren 'Posadan' isimli proje oldu

19.09.2021 13:10
İnovasyon Günleri'nin birincisi kahve atıklarını gübreye dönüştüren 'Posadan' isimli proje oldu, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın en iyi iş fikirlerini seçtiği Muratpaşa İnovasyon Günlerinin birincisi, kahve atıklarını gübreye dönüştürerek kimyasal gübre kullanımını azaltmayı amaçlayan Posadan isimli projesiyle Efe Burak Köşker oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın en iyi iş fikirlerini seçtiği Muratpaşa İnovasyon Günlerinin birincisi, kahve atıklarını gübreye dönüştürerek kimyasal gübre kullanımını azaltmayı amaçlayan Posadan isimli projesiyle Efe Burak Köşker oldu. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hayatı değiştirelim. Ülke bir tane. Başka ülkemiz yok. Yeni kuşaklarımızın yeni fikirlere, yüksek teknolojiye, büyük katma değere, dünyayla rekabet etmeye ihtiyacı var" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya'dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışması Muratpaşa İnovasyon Günleri, en iyi iş fikirlerinin seçildiği final programıyla sona erdi.

ASSİM İnovasyon Merkezince düzenlenen program 3 ay sürdü. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen eğitim programlarına 66 kişi katıldı. Eğitimlerinden ardından 53 iş fikri ön değerlendirme için başvurdu. Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline 10 proje seçildi. Finalde, genç girişimciler ve girişimci adayları jüri karşısında tek tek projelerini anlattı, jürinin sorularına cevap verdi.

"Final jürisi"

Muratpaşa İnovasyon Günleri jürisi Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Boztosun, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay, Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Cem Başarır, Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Merkez Müdürü Doç. Dr. Pınar Göktaş, Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Demirel'den oluştu.

"15 bin lira para ödülü"

Jürinin oylaması sonucunda üçüncülük ödülüyle birlikte 3 bin liralık para ödülünün sahibi, Trezervasyon adını verdiği projesiyle Funda Karaağaç Birial oldu. İkincilik ve 5 bin lira para ödülü ise dumansız mangal sistemleri Grilltab's projesiyle Halil Küçükceren'e verildi. Muratpaşa İnovasyon Günleri birincisi ve 7 bin liralık ödülün sahibi kahve atıklarını gübreye dönüştürerek kimyasal gübre kullanımını azaltmayı amaçlayan Posadan isimli projesiyle Efe Burak Köşker'in oldu. Köşker'e ödülünü Başkan Uysal takdim etti.

"Başka ülkemiz yok"

Başkan Uysal, konuşmasında, dünyanın son 30 yıldır çılgın bir buluş fırtınası içinde yaşadığını söyledi. Türkiye'nin bunun parçası olması gerektiğini belirten Başkan Uysal, "84 milyonun böyle yaşaması lazım. Fikirler ve inovasyon dünyayı, ülkeleri, insanları değiştiriyor. En fazla teknoloji, yeni fikir üreten ülkeler kalkınıyor. 7-8 bin dolar kişi başına milli gelirle dünyada 81'incilik Türkiye'nin hakkı değil. İnsanımız yenilikçi. Muhteşem. Hayal gücü çok geniş. Türkiye'nin böyle yaşaması lazım. Hep böyle yaşamamız lazım. O yüzden bizim bu çalışmamız 2-3 ayda bir devam edecek. Hayatı değiştirelim. Ülke bir tane. Başka ülkemiz yok. Yeni kuşaklarımızın yeni fikirlere, yüksek teknolojiye, büyük katma değere, dünyayla rekabet etmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

"Bizim için çok iyi oldu"

Muratpaşa İnovasyon Günleri birincisi Köşker ise "Fikirlerimizi özgür olarak ve fikre değer veren kişilere anlatmakta çok zorluk çekiyoruz. Böyle bir imkan, bizim izin çok iyi oldu" dedi. - ANTALYA

İnovasyon Günleri'nin birincisi kahve atıklarını gübreye dönüştüren 'Posadan' isimli proje oldu
İnovasyon Günleri'nin birincisi kahve atıklarını gübreye dönüştüren 'Posadan' isimli proje oldu
İnovasyon Günleri'nin birincisi kahve atıklarını gübreye dönüştüren 'Posadan' isimli proje oldu
İnovasyon Günleri'nin birincisi kahve atıklarını gübreye dönüştüren 'Posadan' isimli proje oldu

Togo Cumhuriyeti, Muratpaşa, Antalya, Köşker, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnovasyon Günleri'nin birincisi kahve atıklarını gübreye dönüştüren 'Posadan' isimli proje oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İnovasyon Günleri'nin birincisi kahve atıklarını gübreye dönüştüren 'Posadan' isimli proje oldu - Son Dakika
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