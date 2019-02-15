inovasyon ikilemi karşısında…

"Bir yandan güçlü kurumsal bünyelerimizin vazgeçilemez olumlu özelliklerini koruyup onlardan alabildiğine yararlanırken, bir yandan da startup'ların inovasyon başarısına ulaşabilir miyiz?

"Bir yandan güçlü kurumsal bünyelerimizin vazgeçilemez olumlu özelliklerini koruyup onlardan alabildiğine yararlanırken, bir yandan da startup'ların inovasyon başarısına ulaşabilir miyiz?"

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