inovasyon ikilemi karşısında…
34 dakika önce
"Bir yandan güçlü kurumsal bünyelerimizin vazgeçilemez olumlu özelliklerini koruyup onlardan alabildiğine yararlanırken, bir yandan da startup'ların inovasyon başarısına ulaşabilir miyiz?
"Bir yandan güçlü kurumsal bünyelerimizin vazgeçilemez olumlu özelliklerini koruyup onlardan alabildiğine yararlanırken, bir yandan da startup'ların inovasyon başarısına ulaşabilir miyiz?"
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50
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