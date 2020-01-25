İnovasyon öncüsü 6 bin öğretmen Türkiye'yi dijital geleceğe taşıyacak

Microsoft Türkiye ve Bahçeşehir Koleji Londra'da gerçekleştirilen BETT UK 2020 Eğitim Teknolojileri Fuarı'nda yeni bir iş birliği duyurdu.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji'nde görev yapan 6 bin öğretmen, Microsoft Certified Educator (MCE/Microsoft Sertifikalı Öğretmen) kursuna katılacak ve UNESCO standartlarıyla uyumlu, küresel geçerliliği olan teknoloji okuryazarlığı sertifikası almaya hak kazanacak.

Eğitim ve sertifika programı 1 Mart ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek ve Bahçeşehir Kolejlerinin bulunduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Antalya ve Bursa'da toplam 7 merkezde sürdürülecek. 6 bin öğretmeni kapsayan program, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bir eğitim kurumu tarafından yürütülen en büyük sertifikasyon projesi olarak öne çıkıyor ve Türkiye'nin eğitim dönüşümünü güçlendirmeyi hedefleniyor.

Microsoft Imagine Academy programı dahilinde öğretmenlere "Microsoft Teknolojileriyle 21. Yüzyıl Öğrenim Tasarımı" kursu verilecek. Program, UNESCO'ya göre öğretmen ve öğrencilerin 21.yüzyılda sahip olması gereken 6 global standardı karşılıyor ve 8 modülden oluşan 20 saatlik bir eğitimi kapsıyor.

Teknoloji desteğiyle öğretmen ve öğrenci iş birliği, iletişim, bilgi sentezleme, öz denetim, gerçek dünya problemlerine analitik çözüm üretme, yaratıcılık ve bilgi işlem teknolojileri konularını içeren program, öğretmenlerin dijital okur yazarlık becerilerini geliştiriyor. Program sonunda yapılacak olan Microsoft Certified Educator (MCE/Microsoft Sertifikalı Öğretmen) yetkinlik sınavı Microsoft Teams uygulaması üzerinden Türkçe olarak gerçekleşecek.