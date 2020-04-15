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"İnovasyon > pandemi" diyen gençler İnovaTİM'de buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'İnovasyon > pandemi' diyen gençler İnovaTİM'de buluşuyor - Son Dakika Ekonomi

"İnovasyon > pandemi" diyen gençler İnovaTİM'de buluşuyor

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması, Türkiye'nin Makinecileri ana sponsorluğunda İnovasyon > Pandemi (İnovasyon Büyüktür Pandemi) temasıyla başlıyor.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması, Türkiye'nin Makinecileri ana sponsorluğunda İnovasyon > Pandemi (İnovasyon Büyüktür Pandemi) temasıyla başlıyor.

Toplam 180 bin TL para ödülünün dağıtılacağı yarışmada, gençlerden pandemi öncesi, sırası ve sonrasındaki ihtiyaçlara çözüm oluşturacak inovatif projeler bekleniyor. Yarışmaya 5 Mayıs'a kadar Karga Karga uygulaması üzerinden başvuru yapılabiliyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle, yarışmayla ilgili mesajında entelektüel sermaye, bilgi çağı ekonomisi ve girişimcilik gibi unsurların kazandığı öneme dikkat çekerken Türkiye'nin Makinecileri adına konuşan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Bizi sınırlarımızdan özgürleştirecek yegane araç teknoloji" dedi ve ekledi:

"Gelecek hayal kuranlar tarafından inşa edilir! Sizler hayal kuracaksınız, bizler de hayallerinize sahip çıkacağız ve bu hayalleri hayata geçireceğiniz ekosistemi güçlendirmek için çalışıp yolunuzu açacağız. Sizler ise cesur olacak; yapamaz, yapılamaz diyenler olduğunda yılmak yerine hırslanacaksınız. Çünkü gerçek başarısızlık, vazgeçmektir. Hayalinizden vazgeçmeyeceksiniz. Sizlerin kendi hikayelerinizi yazarak, hayata geçireceğiniz projeler ile ülkemizin bayrağını dünyanın her köşesinde başarı ile dalgalandıracağınıza olan inancımız tam. Türkiye'nin Makinecileri sponsorluğunda gerçekleşecek olan İnovaTİM İnovasyon Yarışması ile yeteneklerinizi en iyi şekilde sergileyeceğinize inanıyorum. Çağımızın en büyük küresel sorunu Koronavirüs pandemisi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, yarışmanın ana konusu pandemi çerçevesinde 18 farklı senaryo arasından seçerek, gerçekleştireceğiniz projeler çok değerli olacak."

Teknoloji savaşları ve siber tehditler üzerine kafa yorarken organik bir tehdidin insan sağlığına çok ciddi şekilde zarar verdiğini, dünya ekonomisini durma noktasına getirdiğini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yarışmanın ana sponsoru Türkiye'nin Makinecileri adına gençlere verdiği mesajda şunları ifade etti:

"Covid-19 salgını ve yarattığı tahribat, bizi alışageldiğimiz dünya düzenini yeniden düşünmeye itiyor. Pandemi nedeniyle sınırların büyük ölçüde kapatıldığı bir dünyada yerli teknoloji üretiminin önemini de daha iyi idrak ediyoruz. Bizi sınırlarımızdan özgürleştirecek yegane araç teknoloji. Türkiye'nin Makinecileri olarak ana sponsorluğunu üstlendiğimiz Inovatim İnovasyon Yarışması'nda gençlerden pandemi öncesi, sırası ve sonrasındaki ihtiyaçlar için geliştirecekleri inovatif projeleri bekliyoruz. Evde kalmayı üretime dönüştürecek, mevcuttan hareketle yeniyi arayacak, toplumsal faydaya odaklanacak yaratıcı genç zihinlerin projelerini duymak için sabırsızlanıyoruz. Bugünkü toplumsal deneyimin gelecek kuşaklara öğretiler ve çözümlerle aktarılmasına katkıları çok büyük olacak. Gençlere inancımız tam."

TİM tarafından Türkiye'nin Makinecileri ana sponsorluğunda İnovasyon > Pandemi temasıyla düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın son başvuru tarihi 5 Mayıs 2020 olarak belirlendi. Başvuran üniversite öğrencilerinden oluşturulacak takımlar, 5 Haziran 2020'ye kadar projelerini geliştirmek için çalışacak.

Yarışmanın jürisinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, C¸imento, Cam, Seramik ve Toprak U¨ru¨nleri I·hracatc¸ıları Birligˆi Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ertekin, İspak Ambalaj Genel Müdürü Ayşe Eser Erginoğlu yer alıyor.

Yarışmayla ilgili bilgiler #İnovasyonBüyüktürPandemi hashtagiyle sosyal medyadaki @inovatimtr, @turkiyeihracatcılarmeclisi, @turkihracat, @turkiyeninmakinecileri hesaplarından da paylaşılacak


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:42 Kaynak: DHA

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