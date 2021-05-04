İnovasyon ve AR-GE Webinarı tamamlandı - Son Dakika

İnovasyon ve AR-GE Webinarı tamamlandı

04.05.2021 10:17
İnovasyon ve AR-GE Webinarı tamamlandı, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İnovasyon ve AR-GE toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, pandemi ile tüm dünyada çalışma şekillerinden iş kültürüne, iş kollarının değişiminden yoğun dijitalleşme ve sanal çalışma merkezlerine kadar yepyeni kavramların...

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İnovasyon ve AR-GE toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, pandemi ile tüm dünyada çalışma şekillerinden iş kültürüne, iş kollarının değişiminden yoğun dijitalleşme ve sanal çalışma merkezlerine kadar yepyeni kavramların iş dünyasına girdiğini söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'nun organize ettiği, konuşmacı olarak IAM İnovasyon ve AR-Ge Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Düzce KGK Üyesi Tuğba Özdenal Köksal'ın yer aldığı İnovasyon ve Ar-Ge konulu web tabanlı seminer gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 2007 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde Türk Kadınının ekonomiye etkin katılımı ve ekonomik konularda rol model olması amacıyla kurulmuştur. 81 ilde 7 bin üyesiyle ülkemizin en geniş girişimci kadın ağıdır. Kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlamasında çok önemli bir yol oynadığına inanıyoruz" dedi.

"Kadınlara destek veriyoruz"

Küçük, kadının olduğu her yerde başarının da var olduğunu belirterek "Bizlerde yerelde kadınlarımızın emeklerini değerlendirebilmelerini, şirketleşmelerini global ekonomide söz sahibi olmaları amacıyla mentörlük çalışmaları rol model buluşmaları girişimcilere iş kurmaları ve işlerini başarılı şekilde sürdürmeleri konusunda destekliyoruz. Girişimciler bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlayarak, sorunlarına çözüm bulmayı sağlıyoruz. Kadının olduğu her yerde başarı vardır. TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu olarak, başarılı çalışmalarıyla kadın girişimcilerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Kadın Girişimciliğine son yıllarda artan desteklerin olumlu sonuçları olacağını belirterek gerçekleştirilen İnovasyon ve AR-GE webinarına özellikle katılmak istediğini ve keyifle programı takip edeceğini ifade etti.

"Ülkemizin kalkınmasında kadınlarımızın payı yüksektir"

"Kadınların ekonomideki varlıkları gücümüze güç katıyor" diyen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin konuşmasına şöyle devam etti, "Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da büyük önem verdiği kadın girişimcilerimize ve kadınlarımızın ekonomiye katılması konusunda bizler de hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kadınlarımızın elinin değdiği her şeyin değere döndüğünü, ekonomideki varlıklarının gücümüze güç kattığını görüyor ve destekliyoruz. Ülkemizin kalkınmasında hiç şüphe yok ki kadınlarımızın payı yüksektir. İnce düşünceleri, hassas dokunuşları ile yaptıkları her işin hakkını sonuna kadar veren kadınlarımız, Anadolu kültürünün vermiş olduğu çalışkanlık ve beceri ile hem mikroekonomi alanlarında hem de ülke ekonomisi anlamında büyük başarılara imza atmaktadır. Pandemi sürecinden hemen önce yapmış olduğumuz konuşmalarımızda 100 meslekten 47'sinin yok olacağını ve yerlerine dijital mesleklerin, dijital dünyayı destekleyen iş kollarının geleceğini ifade ediyorduk. Bu görüşler uzmanların bize aktardığı ve 3 ila 5 yıllık bir süreçten sonra olacağı öngördükleri bir durumdu. Pandemi dolayısıyla hızlanan süreç sonucunda şu an tüm dünyada çalışma şekillerinden iş kültürüne, iş kollarının değişiminden yoğun dijitalleşme ve sanal çalışma merkezlerine kadar yepyeni kavramlar iş dünyamıza girmiş oldu. Tüm bunlara adapte olurken de çağa ayak uydurabilmemizdeki en önemli silahlarımız ar-ge ve inovasyon olacak."

Açılış konuşmalarının ardından IAM İnovasyon ve AR-Ge Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Düzce KGK Üyesi Tuğba Özdenal Köksal, katılımcılara İnovasyon ve Ar-Ge başlıkları altında girişimcilik, kadınların girişimcilik alanında yaşadıkları sorunlar, girişimcilik kavramı ve yanlış yorumlamalar, neden girişimci olunur, sıfır noktası ve gelişim süreci gibi birçok konuda bilgiler aktardı. Program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - DÜZCE

İnovasyon ve AR-GE Webinarı tamamlandı

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Pandemi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnovasyon ve AR-GE Webinarı tamamlandı - Son Dakika


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