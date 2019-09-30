Son Dakika Haberleri: 'İnovasyon ve patent' semineri ilgi gördü
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'İnovasyon ve patent' semineri ilgi gördü

1 saat önce

Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği tarafından düzenlenen 'inovasyon ve patent' konulu seminer ilgi gördü.

'İnovasyon ve patent' semineri ilgi gördü, System.String[]

Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği tarafından düzenlenen 'inovasyon ve patent' konulu seminer ilgi gördü.


Sinerji Hareketi Derneğinin geleneksel seminerleri devam ediyor. Davetli ve dernek üyelerinin katıldığı son seminerde Sinerji Hareketi Dernek Başkanı Soner Çam inovasyon ve patent konularında bilgiler verdi. Çam, "İnovasyon kelimesi bazen karıştırılmaktadır. Türkçe'de yenilikçilik veya yenilik olarak aktarılmaya çalışıldıysa da bu sözcükler inovasyonu ifade edememektedir. İnovasyon, geleceği oluşturmakla sürdürülebilir karlı büyüme sağlamakla ilgilidir. İnovasyon, bir dağıtma ve toplama sürecidir. Başlangıçta birçok fikrin ortaya çıkması sağlanırken, daha sonra bu fikirlerin odaklanması ve kuruluşun hedeflerine en iyi hizmet edecek bir veya birkaç fikrin projelendirme söz konusudur. Bu anlamda inovasyon, kontrol dışı disiplinli iş proseslerinin bir arada yürümesi ile olabilir. Bir fikri alıp kazanca dönüştürme gayretidir" dedi.


Cam, '6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu' ile ilgili de gerekli bilgiler verdi. Cam, "Patent ise, buluşculuktur. Patent, tekelleşme hakkı sağlar. Patentler, ülkelerin ekonomik gelişmişliğinin göstergesidir. Patent istihdam oluşturan, katma değer katan, ülke ekonomisine değer katan, ithal gelen ürünlere sınır koyan sınai mülkiyet hakkıdır" ifadelerini kullandı.


Katılımcıların merak ettiklerini sormasının ardından program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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