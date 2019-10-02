Son Dakika Haberleri: “İnovasyon ve teknolojiye yakın olanlar rekabette öne çıkacak”
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“İnovasyon ve teknolojiye yakın olanlar rekabette öne çıkacak”

2 saat önce

Tekstil ve hazır giyim sektöründe markaların dijital platformlarda büyüdüğüne dikkat çeken Şenol Şankaya, inovasyon ve teknolojiye yakın olanların rekabette öne çıkacağını söyledi.

“İnovasyon ve teknolojiye yakın olanlar rekabette öne çıkacak”, System.String[]

Tekstil ve hazır giyim sektöründe markaların dijital platformlarda büyüdüğüne dikkat çeken Şenol Şankaya, inovasyon ve teknolojiye yakın olanların rekabette öne çıkacağını söyledi.

Şenol Şankaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:11 
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