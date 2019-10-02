“İnovasyon ve teknolojiye yakın olanlar rekabette öne çıkacak”
2 saat önce
Tekstil ve hazır giyim sektöründe markaların dijital platformlarda büyüdüğüne dikkat çeken Şenol Şankaya, inovasyon ve teknolojiye yakın olanların rekabette öne çıkacağını söyledi.
Tekstil ve hazır giyim sektöründe markaların dijital platformlarda büyüdüğüne dikkat çeken Şenol Şankaya, inovasyon ve teknolojiye yakın olanların rekabette öne çıkacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:11
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