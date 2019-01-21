İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik Kampı"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) iş birliğiyle hayata geçirilen "İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı" sonunda seçilecek en iyi 5 proje ödüllendirilecek.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) iş birliğiyle hayata geçirilen "İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı" sonunda seçilecek en iyi 5 proje ödüllendirilecek.



KADEM'den yapılan açıklamaya göre, "İnovasyonda Kadın Projesi, 4. Girişimcilik Kampı"nda dün başlayan eğitimler, 27 Ocak'ta sona erecek ve düzenlenecek olan törende, dereceye giren 5 kursiyere 25 bin lira ödül, diğer kursiyerlere ise sertifika verilecek.



"Projeniz İşiniz Olsun" sloganıyla yola çıkarak, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve bunu nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen projeye bu sene 275 başvuru gerçekleşti.



"Bir fikrim var" diyen kadın girişimciler eğitim alıyor



TÜBİTAK Marmara Teknokent hakemlerinin Ar-Ge, bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı değerlendirmeleri sonucunda belirlenen 30 projenin sahibi kadın girişimciler, yedi gün süren girişimcilik kampında eğitim alacak.



"Bir fikrim var" diyerek kampa katılan kadın girişimcilere, akademisyenler tarafından girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim verilerek, tecrübe paylaşımı ve uygulamalar yapılacak. Katılımcılar kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacakları konusunda da tecrübe edinme şansı yakalayacak.



KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Yönetim Kurulu ve pek çok seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşecek gala gecesinde, seçilen en iyi 5 projenin her birine 25 bin ek ilave destek ödülü ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi'nde ilk bir yıl ücretsiz yer tahsis edilecek.

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