İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik Kampı Kapanış Töreni

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "KADEM, toplumun her alanında kadın ve erkeğin her alanında dengeli katılımına destek vermeyikendine vazife bilmiştir. Bu anlamda 2015'ten bu yana dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz projeyle kadınları toplumsal hayata katılımı konusunda cesaretlendirmeye devam ediyoruz." dedi.



Gümrükçüoğlu, KADEM ve TÜBİTAK Marmara Teknokent'in (MARTEK) iş birliğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı kapanış ve sertifika töreninde konuştu.



KADEM'in söylem ve projelerine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "KADEM, toplumun her alanında, kadın ve erkeğin her alanında dengeli katılımına destek vermeyi kendine vazife bilmiştir. Bu anlamda 2015'ten bu yana dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz projeyle kadınları, toplumsal hayata katılımları konusunda cesaretlendirmeye devam ediyoruz. Yenilikler de kadınlardan doğar inancıyla çıktığımız bu yolda kadınların kendilerine hasredilen çalışma alanları dışında daha geniş yeteneklere sahip olduklarını gördük." diye konuştu.



Gümrükçüoğlu, kadınlara inovasyon alanında da kendilerini geliştirecekleri imkanlar sunduklarını anlatarak, çalışmalar boyunca üretilen projelerin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Her yıl katılımcılar arasından ilk 5 kişiye projenin yazım aşamasından üretimine kadar özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini hatırlatan Gümrükçüoğlu, önceki projeler hakkında bilgiler verdi.



Gümrükçüoğlu, bu yıl 275 katılımcı arasında seçilen 30 proje sahibinin bir hafta boyunca TÜBİTAK MARTEK'te misafir edildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Katılımcılar kamp süresince fikirlerini nasıl gerçekleştirecekleri ve sektörde nasıl yer bulabilecekleri hakkında eğitimler aldı. Bugün burada bu 30 projeye sertifikalarını vermek ve ilk 5 proje sahibine ödüllerini takdim etmek içn bir araya geldik. Bizler de sizler gibi heyecanlıyız. Bugün açıklanacak sonuçlar. KADEM İnovasyon'da Kadın Projesiyle çalışma hayatında kadın ve erkeğin eşit fırsatlara ulaşımını, cinsiyet adaletinin sağlanması adına büyük bir adım olarak görülüyor."



KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise 2013'ten bu yana kadınların sorunlarına çözüm bulma noktasında ciddi gayretler sarf ettiklerini belirterek, "Kadınların toplumda hak ettikleri konuma gelmeleri, karar mekanizmalarında daha etkin bir şekilde yer almaları, sembolik temsiliyetlerin önüne geçilmesi için mücadele verdik. Yeteneklerini ve birikimlerini bir girişime dönüştürmekte zorlanan kadınlarımıza dayanak olmak adına İnovasyonda Kadın Projesini geliştirdik." değerlendirmelerinde bulundu.



Tüm dünyada ve Türkiye'de de ekonomik kalkınmanın yolunun girişimcilikten geçtiğine vurgu yapan Bayraktar, ülkelerin girişimcilere verdiği destek kadar refaha ulaştığını kaydetti.



Bayraktar, nüfusun yarısını oluşturan kadınların girişimci ve istihdam oluşturur duruma gelmesinin son derece önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kadın girişimcilerin sayısının artması hem ülkenin ekonomik kalkınmasında itici kuvvet oluyor hem de kadınların güçlendirilmesi anlamına geliyor. Her iki taraf lehine kazan kazan durumu oluşuyor. Kadınlarımızın kendilerinde var olan girişimci ruhu ve potansiyeli, topluma faydalı hale getirmek adına ihtiyaçları duygular, öz güven ve cesarettir. Bize düşen ise bunları bu yolda desteklemektir."



Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme hedefiyle kadınların girişimciliğe özendirilmesi gerektiğini anlatan Bayraktar, kadınların yenilikçi yönlerini ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.



Bayraktar, dünya genelinde kadınların meslek seçim verileri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Kadınların kendileri için gelenekselleşen meslek gruplarının dışına çok çıkamadığını görüyoruz. Tıp, mühendislik, ziraat gibi teknik bilimlerde okuyan öğrencilerin yüzde 70'ini erkek öğrenciler oluşturuyor. Aynı şekilde Türkiye'de işveren olarak çalışan girişimcilerimizin büyük bir kısmını da erkekler oluşturuyor. Bununla beraber kadınların girişimcilik adımlarının da spesifik birkaç alanın dışına çıkamadığını görüyoruz." diye konuştu.



TÜBİTAK MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur da projeyle kadın girişimcilerin yeteneklerinin arttırılması, nitelikli istihdam oluşturmalarının sağlanması, potansiyellerinin yüksek teşebbüslere dönüştürülmesi, fikirlerinin idealleştirilmesinin amaçlandığını söyledi.



Dört yılda 120 girişimci kadının eğitim kamplarına davet edildiği bilgisini veren Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kampa dahil edilen girişimci kadınlara akademisyenler tarafından girişimcilik, pazarlama, idealleştirme ve proje geliştirme alanlarında eğitimler verilerek, tecrübe paylaşımı ve uygulamalar yapılmıştır. Katılımcılar kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirecekleri ve sektörde nasıl yer bulacakları konularında tecrübe edindiler. Kamp neticesinde mentörler ve hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda 20 girişimci kadın destek programına dahil edilmiştir."



Okur, kadınların iş hayatına, bölge ve ülke ekonomisine katılımlarının son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, bir ülkede girişimciliğin desteklenmesinin kalkınmada önemli bir etken olduğunu dile getirdi.



Toplumsal değişimin ve ekonomik kalkınmanın en önemli araçlarından birinin girişimcilik olduğunu ifade eden Okur, bu alanın kadınlar olmadan çok eksik kaldığını vurguladı.



Törene, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

