İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Son Dakika

İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni

03.11.2020 22:25
İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, İnovasyonda Kadın Projesi'nin, çalışma hayatında kadın ve erkek fırsat eşitliği ile cinsiyet adaletinin sağlanması noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, İnovasyonda Kadın Projesi'nin, çalışma hayatında kadın ve erkek fırsat eşitliği ile cinsiyet adaletinin sağlanması noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Gümrükçüoğlu, KADEM tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı"nda finale kalan kadın girişimciler için online gerçekleşen ödül töreninin açılışında konuştu.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenelere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Gümrükçüoğlu, "Bu zorlu süreci devlet-millet dayanışmasıyla birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyorum. Bütün milletimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Gümrükçüoğlu, KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ödül töreninde katılımcıları ağırladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Proje için çok olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştığımız hedef kitlenin çeşitliliği, bunların geri dönüşleriyle bu alanda ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğumuzu fark ettik. KADEM, kadın ve erkeğin toplumsal hayata dengeli katılımını savunan, bu doğrultuda söylem ve projeler üreten bir sivil toplum hareketidir. İnovasyonda Kadın Projesi, KADEM'in kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda adaleti sağlama çabasının bir tezahürüdür. Bu projeyi, çalışma hayatında kadın ve erkeğin eşit fırsatlara ulaşabilmesi ve cinsiyet adaletinin sağlanması noktasında büyük bir adım olarak görüyoruz."

Gümrükçüoğlu, projenin 2015'te hayata geçirildiğini anımsatarak, öncelikli amaçlarının kadın girişimcilere inovatif fikirlerini teşebbüse dönüştürmeleri için ihtiyaç duydukları her konuda rehberlik etmek olduğunu dile getirdi.

Projeye 1500'den fazla kadın girişimci başvurdu

Gümrükçüoğlu, günümüzde başarılı işletmeler kurmanın ve ekonomiye katma değer üretmenin yolunun, doğru işi, doğru şekilde ve doğru zamanda piyasayla paylaşmaktan geçtiğine dikkati çekti.

Bu nedenle kendi doğrusunu bulabilmesi, fikirlerini teşebbüse dönüştürebilmesi için girişimcilik yolculuğunda kadınları cesaretlendirmek istediklerini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 1500'den fazla kadın girişimci projemize başvurdu. 144 kadını kamplarımızda ağırladık. Her yıl katılımcılarımız arasından dereceye giren proje sahiplerine projelerinin yazım aşamasından üretimine kadar özel eğitimlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle rehberlik ettik. Bu 5 yıllık süreçte kadınların hayallerini ve projelerini hayata geçirmelerinin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Kadın girişimcilerimiz, projeden aldıkları ilham ve güçle bugüne kadar çoğu zaman uzak durdukları sanayi endüstri, bilişim ve teknoloji gibi alanlarda da söz söyleme ve iş yapma imkanına kavuştu. Projede bugüne kadar pek çok kadın girişimci hayallerini gerçekleştirdi."

Gümrükçüoğlu, önceki yıllarda dereceye giren projeler hakkında bilgiler vererek, kamplara katılan kadınların bazılarının kendi işlerini kurarak büyük şirketlerin tedarikçileri haline geldiğini, bazılarının da saygın kurumlarca istihdam edildiği bilgisini verdi.

Bu yıl da programda topluma faydalı çok değerli projelerin yer aldığına vurgu yapan Gümrükçüoğlu, ödül töreninde projeler hakkında detaylı bilgilerin verileceğini anlattı.

Gümrükçüoğlu, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan salgına rağmen ülkenin her yanında çok sayıda kadın girişimcinin projeye başvurduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Projeye başvuranların arasında lise öğrencilerinin de olması bizi çok mutlu etti. 235 başvuru arasından hakem heyetinin seçtiği 30 proje sahibi kadın girişimci 5-23 Ekim tarihlerinde girişimcilik kampında fikirlerini nasıl geliştirebilecekleriyle ilgili akademisyen ve uzmanlardan eğitim aldı. Bu eğitimler finans, pazarlama başta olmak üzere girişim alanında etkili yönetemlerden iş hukukuna kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Kamp sonunda seçilen 5 proje uygulamaya geçtiği takdirde 25 bin lira ilave destekle ödüllendirilecek. Ayrıca proje sahiplerine TÜBİTAK Marmara Teknokent kuluçka merkezinde de 1 yıl ücretsiz yer tahsis edilecek. KADEM'e bu yıl da eşlik eden paydaşlarımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum."

Ortak çabanın iş hayatında kadın ve erkek dayanışmasına dair ümitleri kuvvetlendireceğine inandığını aktaran Gümrükçüoğlu, Türkiye'nin birlik ruhu ve iyi fikirlerle insanlığa faydalı işlere imza atması temennisinde bulundu.

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Gİrişimcilik, Erkek, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Son Dakika


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