İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Son Dakika

İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni

03.11.2020 23:19
İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni, System.String[]

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'tan aldığım talimat üzerine, ödül alan girişimcilerimize hem kuluçkalarımızdan ücretsiz faydalanma hem de hukuki ve mali danışmanlık noktasında da ücretsiz hizmet vereceğimiz...

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'tan aldığım talimat üzerine, ödül alan girişimcilerimize hem kuluçkalarımızdan ücretsiz faydalanma hem de hukuki ve mali danışmanlık noktasında da ücretsiz hizmet vereceğimiz müjdesini iletiyorum." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından online olarak düzenlenen İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nin açılışında konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, KADEM'in kadınların girişimcilik ekosisteminde hak ettiği yeri alması ve ihtiyaç duyduğu desteklerin sağlanması hedefiyle hayata geçirdiği İnovasyonda Kadın Projesi'nin başarılı sonuçlarına şahit olduklarını belirtti.

Girişimcilerin kamp boyunca fikir, ürün, ticarileşme aşamalarında çok kapsamlı eğitimler aldığını ifade eden İbrahimcioğlu, "Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'tan aldığım talimat üzerine ödül alan girişimcilerimize hem kuluçkalarımızdan ücretsiz faydalanma hem de hukuki ve mali danışmanlık noktasında da ücretsiz hizmet vereceğimiz müjdesini iletiyorum." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'na 300'ü aşkın başvuru alındığını, bu başvuru içerisinden kampa katılmaya hak kazanan 30 kadın girişimci olduğunu aktardı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin toplumun her bir ferdinin katkısı ile başarıya taşınacağının bilincinde olduklarını belirten İbrahimcioğlu, medikalden tarıma, kozmetikten biyoteknolojiye kadar geniş yelpazede başvuruların alındığı programa katılan girişimcileri kutladı.

"Kadınların istihdamını artırmak, girişimcilik ekosisteminde yer almalarını sağlamak önemli"

TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur ise TÜBİTAK Marmara Teknokent olarak birçok sektörde yürütülen Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına katkı sunan projelere desteklerini artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'nın tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal hayatı tehdit eden Kovid-19 salgını sebebiyle online planlandığını ifade eden Okur, şunları kaydetti:

"Tüm proje, etkinliklerinin online yürütülmesine rağmen, kadın girişimcilerin moral ve motivasyonu sayesinde başarı ile gerçekleşmiştir. İnovasyonda Kadın Projesi, 'Bir fikrim var.' diyen kadın girişimcilere yönelik sosyal sorumluluk projesinin ötesinde ülkemizin 2023 vizyonu için stratejik bir uygulamadır. 2015 yılında başlayan ve her yıl düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi'ne toplam 1486 kadın girişimcimiz başvurmuş, 145 kadın girişimci değerlendirmeler sonucu eğitim kamplarına dahil edilmiş, 25 kadın girişimci destek almaya hak kazanmıştır. Kampa dahil edilen girişimci kadınlara akademisyenler tarafından girişimcilik, pazarlama, ticarileştirme ve proje geliştirme alanlarında eğitimler verilmiş, fikirlerin olgunlaşması sağlanmış ve neticesinde projelendirilmiştir."

Okur, kadınların iş hayatına ve ülke ekonomisine katkılarının göz önünde bulundurulması gereken bir gerçek olduğunu aktararak, kadınların istihdamını artırmanın, girişimcilik ekosisteminde yer almalarını sağlamanın önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Rektör Danışmanı Doç. Dr. Göknur Büke de toplumun ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim ivmelenirken, öngörü ve bu doğrultuda inovatif çözümlerle hızlı hareket edebilme kabiliyetinin her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı.

5 girişimci ödüle layık görüldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla online olarak gerçekleştirilen törende, Agon Projesi ile Aleyna Yıldız, Helimore Projesi ile Başak Demir, Biyoplastik Projesi ile Merve Atalay, Nanopartiküllü Yüzey Kaplama Malzemesi Projesi ile Tuğçe Karataş, Asist-Alois Projesi ile Feyza Sazak ödüle layık görüldü.

Mustafa Varank, Gİrişimcilik, Bilişim, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Son Dakika Ekonomi


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