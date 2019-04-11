İnovatif Girişimciliğe BEBKA Desteği

BTÜ'nün Mimar Sinan Kampüsü'ndeki imza törenine Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim; SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı'nın geliştirilmesi ve yürütülmesine katkı sunan kurumlar adına İŞKUR Bursa İl MüdürüFeyzullah Eren Türkmen, KOSGEB Bursa MüdürüErkan Güngör, KOSGEB Uludağ Müdürü Hüseyin Mumcu, KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz, KOSGEB Bilecik Müdürü Kadir Er ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, girişimci adayları katıldı.

Gerim, "Model bir girişimcilik modeli hayata geçirdik"

Toplantının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, program hakkında bilgiler verdi. Program kapsamında girişimci adaylarına 8 ay süreyle eğitimler ve mentorluklar verileceğini belirten İsmail Gerim, "Teknoloji odaklı ürün ya da hizmeti olan firmaların zorlandığı noktalar var. Bunları desteklediğimizde daha iyi noktalara götüreceğimizi gözlemledik. Program, iş hayatına başlamaya hazırlanan lisans öğrencileri ve belli alanlarda uzmanlaşmaya yönelen yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte üniversite dışındaki girişimcileri de hedeflemekte olup yenilikçi iş fikirlerine sahip bölgemizdeki tüm girişimcileri kapsıyor. Yaş sınırı yok. Girişimcilik her yaşta olabilir. Bunun yapılması için üniversite iş birliği şart. Biz bunları dahil ettik, sektörel ve akademik mentorluk programları ekledik. 8 ay sonra şirketlerin kurulması ve melek yatırımcılarla buluşması önemli. İnşallah model bir girişimcilik programı tasarladık" dedi.

"Yeni Nesil Girişimcilik Şehri Bursa"

Bursa'nın sanayi ve girişimcilik alanında önemli işlere imza atan bir şehir olduğuna dikkat çeken BEBKA Genel Sekreteri Gerim, sonuç odaklı program çerçevesinde hem girişimciliği hem de diğer programlar aracılığıyla üreteni desteklediklerini söyledi. Kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ve BEBKA'nın da bu doğrultuda hareket ederek, günün gerekleri çerçevesinde programlar geliştirdiğini ifade eden Gerim, "Sanayicinin ihtiyaç duyduğu temel unsulardan birisi girişimciliktir. Bursa, sanayi noktasında ilklerin olduğu bir şehir. Girişimcilikle ilgili programlarımızı geliştirmek önemli. Özellikle inovasyon temelli programları geliştirmeliyiz. Bursa, 'Yeni nesil girişimcilik şehri' gibi bir söylemi hak ediyor. Bu noktada bir gayret var. Girişimcilerin sayısı arttıkça, ülkeler gelişiyor ve önemleri artıyor" diye konuştu.

Yılmaz, "Şehri geleceğe gençlerimiz taşıyacak"

İmza törenine katılan ve program ortaklarından İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de İŞKUR aracılığıyla yapılan faaliyetler ve bu programda İŞKUR'un rolü hakkında bilgiler verdi.

Türkmen'in ardından konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise şehirlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini dikkat çekti. Yılmaz, "Gençlerimizin, girişimcilerimizin bu şehre değer katacak projelerde yer almasını istiyoruz. Gençlerimizin, girişimcilerimizin bu tarz projelerde olmasını destekliyoruz. Bu tip çalışmalarda her zaman paydaş olmak istiyoruz. Şehrin geleceğinin gençlerle güçlü olmasını istiyoruz.Şehrimizi ve ülkemizi güçlü kılan gençlerimizdir" şeklinde konuştu.

Rektör Ulcay, "Sözde değil özde yapar hale gelmeliyiz"

Programın açılış toplantısına katılan ve girişimciliğin bilgi ve teknolojinin belirleyici olduğu ekosistemde önemine dikkat çeken BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, AR-GE ve İnovasyon ifadelerinin çok sık kullanılır hale geldiğini söyledi. Rektör Ulcay, "Bizlerin mutlaka ve mutlaka bu iki kelimeyi kullanmak yerine, içeriğini doldurucu çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu da ilgili sektörlerin ve muhatapların doğru şekilde bir araya gelmesiyle mümkün. Bu içinde bulunduğumuz değişimi biz yöneticiler olarak iyi yönetmeliyiz. Bu girişimi benimsediğimizi belirtiyor, elimizden geldiğince destek vereceğimizi ifade ediyorum. Türkiye, hızlı büyüyen bir ülke, zengin kaynaklarımız var. İnsanımızın genç olması ve ruhunun genç olması önemli bir zenginlik. Bu ruhu desteklemeliyiz. Bu tip hareketlerin sadece sözde değil özde yapar duruma gelmemiz gerekiyor" dedi.

Rektör Karademir, "Fikri olanların fikrine sahip çıkacak bir proje"

Programın ortaklarından olan BTÜ'nün Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de nitelikli elemanın iş arayan değil iş geliştiren olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karademir, "İnsanların işlendiği, eğitildiği yerlerin başında üniversiteler geliyor.Nitelikli eleman, iş arayan değil iş oluşturacak elemanlardır. Bu çalışma, fikri olanların fikrine sahip çıkma, ürüne dönüşme, ülke ekonomisine katkı sunmaya yönelik bir proje. Bu noktada emeği geçenleri kutluyorum. Bizim yerel kaynaklarımızı en güzel şekilde kullanmamız gerekiyor. İnşallah faydalı sonuçlar çıkacaktır ve ardından inşallah kurulan firmalar üretilen ürünlerin lansmanını yaparız" diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmasının ardından programın protokolü paydaşlar tarafından imzalandı. İmza töreninin ardından Bursa Teknoloji Transfer Ofisi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Nadir Yıldırım tarafından programın detayları ve kapsamı hakkında bilgiler verildi. Program kapsamında son olarak katılımcılar Bursa Teknoloji Transfer Ofisi'nde incelemelerde bulundu.