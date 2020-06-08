İnovatif girişimciliğe BEBKA desteği - Son Dakika

İnovatif girişimciliğe BEBKA desteği

BURSA - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP-İnovatif Girişimcilik Programını tamamlayan girişimciler ihracat yapmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKAve Bursa TTO işbirliğiyle yürütülen SeedUPİnovatif Girişimcilik Programı kapsamında inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için iş kurmak isteyen 14 girişimci eğitim ve mentorluklar ile destekleniyor.

"Açık pazarları keşfettik"

SeedUP programına katılan BURMAS Yapı San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti ortaklarından Yusuf Taş, katıldıkları programdan son derece memnun olduklarını belirtti. Geçen yıl haziran ayında programı internetten gördüğünü ve iş ortağı Hayrullah Öztürk'le birlikte bir ihracat projeleri olduğunu anlatan Taş, "Biz bu projemizi bir sunum haline getirdik. Jüri projemizi kabul etti. 1 (bir) yıldır kendileri ile bilfiil çalışıyoruz. Gerekli eğitimleri aldık. Temmuz 2019'un sonunda şirketimizi kurduk, bende Eylül 2019 ayında mevcut işimden ayrılarak kendi şirketimin başına geçtim" dedi.

İnşaat malzemelerinin yurtdışına, perakende mağazalarına satışını hedeflediklerini, ihracat yapmak amacıyla bu şirketi kurduklarını söyleyen Taş, bu aşamada açık pazarlar ve ulaşılamayan müşteriler olduğunu fark ettiklerini belirtti.

"BEBKA'NIN seminerinde bu işin nasıl yapılabileceğini gördük"

Bu eğitim programının kendilerine öncelikle, şirket kurmaktan reklam, pazarlama, sunum yapma ve daha da önemlisi network kazandırma gibi çok ciddi katkıları olduğunu dile getiren Taş, "Hem kendi işimizi geliştirmek, hem de Türkiye'de çok fazla olmayan bu girişimcilik eko sistemine bir katkısı olması için nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Biz bu süreçte 'Kendimizi nasıl geliştirebiliriz' diye düşünürken, internette satışı keşfettik. Hepimiz internetten alışveriş yapıyoruz, fakat bu satışın nasıl yapılabileceğini çok fazla bilmiyoruz. Bu süreçte başlangıç noktası olarak yine üniversitenin ve BEBKA'nın işbirliğiyle düzenlenen Ocak ayındaki e-ihracat seminerine katıldım. Burada bu işin nasıl yapılabildiğini gördük ve bir şekilde başladık" diye konuştu.

Amazon ile anlaşma yaptılar

Bugünlerde Amazon'un stratejisine bağlı olarak biraz daha perakende, biraz daha insanların dikkatini çekecek ve özellikle bu pandemi sürecinde insanları cezbedecek ürünler bularak giriş yapmayı planladıklarını ifade eden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Süreçte mutlaka kendi ürünlerimiz olan inşaat malzemelerinden de ürün ekleyeceğiz, fakat bugün bu şekilde bir giriş yapmayı uygun gördük. Amazon ile anlaşmada, kendi algoritması nedeniyle öncelikle satacağınız ürünü Amazon'a sunuyorsunuz ve bu ürüne Amazon satış için onay verdiğinde, herhangi bir taahhütte bulunmadan istediğiniz adette ürün gönderebiliyorsunuz. Özellikle bizim gibi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi fırsatlar var. Bunları doğru araştırın, doğru analiz edin ve kurumlarla iç içe hareket etmeye çalışın, kendi başınıza hareket ettiğinizde, çevrenizde eğer girişimci olmayan birisi varsa o sinerjiyi yakalayamıyorsunuz. Cesaretiniz varsa geç kalmayın bir an önce başlayın."

Seedup girişimcileri yatırımcı karşısına çıkacak

SeedUP programını tamamlayan girişimciler, uygulamalı girişimcilik eğitimi ve geliştirici eğitim modülleri, akademik ve sektörel mentorlükler, firma kurmak için mentorlükler aldı. Girişimciler temmuz ayında düzenlenecek "Demo Day" etkinliğinde yatırımcılara iş fikrini sunma imkanı yakalayacaklar.