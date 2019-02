İnovatif Girişimler Eurıe'de Hayata Geçiyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), tarafından gerçekleştirilen 'Imagıne Tomorrow' inovatif girişimler hayata geçme fırsatı bulacak. Zirve kapsamında yoğun ilgi gören 'bilge puan' uygulaması ise insanların doğru kitapla buluşmasını hedefliyor.ImagıneTomorrow'da girişimciler yapay zekadan otomasyona, tıbbi görüntüleme sistemlerinden savunma sanayii çözümlerine yönelik 59 inovatif girişimle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yatırımcı ve tescil imkanı buluyor. Imagıne Tomorrow'da yoğun ilgi gösterilen 'Bilge Puan' uygulaması ise insanların doğru kitapla buluşmasını sağlıyor."BİLGE PUAN DÜNYADA BİR İLK"Bilge Puan CEO 'su Arif Kazancı ve 17 kişilik ekibinin ürettiği 'Bilge Puan' uygulaması insanların doğru kitapla buluşmasını sağlıyor. Bilge Puan Eğitim Koordinatörü Beyza Korkmaz, "Telefona indirilen uygulama sayesinde her yaşa göre okunabilirlik ve anlaşılabilirlik testleri var. Bu testleri çözerek okuma ve anlama kabiliyetini artırma imkanı bulabilirsiniz" dedi.'BİLGE PUAN' İLE OKURLAR DOĞRU KİTAPLA BULUŞACAKOkuma ve anlama probleminin ülkemizde olukça fazla olduğunu ifade eden Bilge Puan Eğitim Koordinatörü Beyza Korkmaz, "Bu durumun altında yatan sebep, çocuk ve yetişkinlerin kendilerine uygun kitapla buluşamamaları. Yanlış yönlendirme ve algılar neticesinde küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırılamıyor. İlgi alanı olmadığı halde çocuklara okusun diye ellerine tutturulan kitaplar, onlara okuma alışkanlığını kazandırmadan, yok etmesine sebep oluyor. Bu eylem devam ettikçe okuduğu kitabı anlaması da mümkün olmuyor. Anne ve babalar kitap okumuyorsa çocuklar da okumaz gibi bir algı var. Günümüzde çalışan anne ve babaların fazla olması nedeniyle zaten çocukların onları okurken görmesi imkansız. Okuyan ve üreten yeni nesil yetiştirmek zorunda olduğumuz için her yaşa hitap eden 'Bilge Puan' projemiz kapsamında 2- 12 yaş aralığına ağırlık vererek küçük yaştan itibaren kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.TEST YAPMADAN KİTAP ÖNERMEK BÜYÜK HATAEbeveynlerin ve öğreticilerin okulda belli bir yaş grubuna aynı kitapları önermesinin yanlış olduğuna vurgu yapan Korkmaz, "Bilge Puan uygulaması sayesinde her yaş grubuna ve ilgi alanına yönelik kitaplar seçtirilerek başarılı okuma ve anlama imkanı sağlanabilir. Test sonucunda verilen puanlamalarla, yapay zeka sayesinde hesaplamalar yapılıyor ve hangi seviye çıkarsa o puanlamaya ait kitaplar ile türleri öneriliyor. Bir yıl içerisinde testler tekrarlandıkça okuma alışkanlığının arttığını ve böylece puanlarının da zamanla arttığını görecekler" diye konuştu."REEL SEKTÖRLE AKADEMİK ÇEVRE ARASINDA KÖPRÜ KURACAK"Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Cihan Kurt da, "Imagıne Tomorrow Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Etkinliği, girişimcilik ekosisteminin parçası olmayı hedefliyor. Imagıne Tomorrow 2019'un bir diğer şansı ise, dünyanın çeşitli coğrafyalarından yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek deneyim ve bilgilerini paylaştığı Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) çatısı altında gerçekleştiriliyor olması. Reel sektör ile akademik çevrelerin arasında kurulacak olan köprülerle aradaki uzak mesafelerin aşılması açısından önem arz eden bu iş birliğinin ilerleyen dönemlerde daha etkin olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İstanbul