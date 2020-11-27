İnovatif iş fikirlerine 200 bin TL'lik destek - Son Dakika

İnovatif iş fikirlerine 200 bin TL'lik destek

27.11.2020 11:09
İnovatif iş fikirlerine 200 bin TL'lik destek, System.String[]

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen BİGG SİNERJİ programına başvurular devam ediyor.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen BİGG SİNERJİ programına başvurular devam ediyor. TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz 200 bin TL'ye kadar sermaye desteğinin hibe edildiği program kapsamında; teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikrine sahip girişimciler, başvurularını 8 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) iş birliğinde düzenlenen BİGG SİNERJİ programı için başvuruların sürdüğü belirtildi. TÜBİTAK BİGG Programı çağrısındaki tematik alanlarda iş fikri olan girişimci adaylara; eğitim, mentorluk, danışmanlık ve kuluçka hizmetlerinin sunulduğu BİGG SİNERJİ için 8 Aralık 2020 tarihine kadar www.biggsinerji.com web sayfası üzerinden başvuru yapılabilirken, girişimcilere fikirlerin ticari prototip hale dönüştürülmesine de TÜBİTAK tarafından 200 bin TL'ye kadar sermaye desteği hibe olarak verilecek.

Program kapsamında Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik stratejisinde yer alan öncelikli alanlarında iş fikri olan girişimcilere; eğitim, mentorluk, danışmanlık ve kuluçka hizmetlerinin sunulacağını belirten BİGG SİNERJİ Programı Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Selim, "İş fikri olup; girişimcilik konusunda yetkinliklerini artırmak, iş fikirleri için eğitim, mentorluk ve finansal destek sağlamak isteyen girişimci adayları, bu programa başvurabilir. Üç güçlü kurumun işbirliği ile düzenlenecek bu program, uzman kadrolarıyla birlikte girişimci adaylarına destek olacak. Bu nedenle fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilerimizi BİGG SİNERJİ programına bekliyoruz" dedi.

BİGG SİNERJİ programına katılan girişimci adaylarına sağlanacak imkanları açıklayan Selim, "Tekno girişimcilik ve iş modeli oluşturma, pazar araştırması, patent araştırması, iş planı hazırlama, finansal planlama ve bütçeleme, risk yönetimi, pazarlama yönetimi, sunum teknikleri ile şirketleşme ve mevzuat konularında eğitimler verilecek. Girişimcilere, tekno girişimcilik alanındaki çeşitli konularda seminerler ve paneller düzenlenecek. Girişimci adaylarının eğitimlerde aldıkları bilgiyi kendi iş fikirlerine aktarmaları için mentorluk hizmeti verilecek, teknoloji ve pazar doğrulama çalışmalarına destek olunacak. Programa bireysel başvuru gerçekleştiren girişimci adaylarına, ihtiyaç duymaları halinde ekip oluşturma desteği sağlanacak" diye konuştu.

Ön Kuluçka Merkezi ortak çalışma alanlarını kullanma imkanın sunulacağını aktaran Selim, "Girişimci adaylarının akademik danışmanlık alabilmelerinin yanı sıra; üniversitelerin araştırma altyapılarından ve imkanlarından mümkün olduğunca yararlanmaları da sağlanacak. Fikri mülkiyet haklarının korunması noktasında ise yönlendirmede ve teknik destekte bulunulacak. Geçmiş dönemlerde BİGG programını tamamlamış olan başarılı start-up'lar ile girişimci adaylar buluşturularak; ilham verici deneyim paylaşımları yapılmasına olanak sağlanacak. Şirket kurma ve mevzuat hakkında bilgilendirmeler yapılarak program sonrasında 2. aşama desteği almaya hak kazanan girişimcilere şirketleşme süreçlerinde ise mentorluk desteği verilecek" ifadesinde bulundu.

Kimler katılabilir?

BİGG SİNERJİ programına lisans programlarında öğrenim gören ve bir yıl içerisinde mezun olabilecek son sınıf öğrencileri ile lisans mezunları, lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, yüksek lisans mezunları, doktora mezunları ve akademisyenler son mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 10 yıl geçmiş olması şartı ile başvuru yapabilecek. Teminat alınmaksızın ve geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla 200 bin TL olacak BİGG programı kapsamında; iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ise en fazla 18 ay olacak. Program ile destek bitiminde iş fikirlerinin ticari bir prototipe dönüşecek. - İZMİR

İnovatif iş fikirlerine 200 bin TL'lik destek
İnovatif iş fikirlerine 200 bin TL'lik destek

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnovatif iş fikirlerine 200 bin TL'lik destek - Son Dakika


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