"İnşa Değil İhya Etmeye Geliyoruz"

Haber: Saadet Gebze

Yapılacak en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, asfalt, kaldırım, yol ve alt yapı gibi hizmetlerin belediyelerin asli görevleri olduğunu bunlarla hiçbir belediyenin övünç kaynağı sağlamaması gerektiğini ifade ederek, bizim Belediyecilik anlayışımız da halkımız bugüne kadar öğrendiği tüm çalışmaları unutacağını söyledi.

"YATIRIMI GELECEĞİMİZE YAPACAĞIZ"

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla insanın gönlün dokunan işlere imza atacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Adayı Çetinkaya, "Biz bunu derken park, bahçe, yol ve kaldırım yapmayacağız demiyoruz. Bunları yapacağız tabi ki ama bunları yaparken bunlarla övünç sağlamayacağız. Halkımız bunları görecek ve bu saydıklarımız belediyelerin asli görevleridir. Biz tüm çalışmamızı ve planlamamızı insana ve en önemlisi geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize yapacağız. Onlarla beraber yepyeni bir Gebze ihya edeceğiz. Bakın bu kelime önemli inşa edeceğiz demiyoruz biz ihya edeceğiz diyoruz. Beton yığınları arasında nefes alamayan bir kent değil her anlamda nefes alabilen tüm damarları açılmış bir hasta gibi oksijenin hepsini içine çekebilen bir kent ihya edeceğiz. Bunun için sokakta ki kimsesiz insanından sahipsiz hayvanına kadar hepsinin himayeliğini biz üstleneceğiz. Bunun için planlamamızı tamamladık. Ar-Ge birimlerimiz fizibilite çalışmalarını bitirdi." dedi.