Son Dakika Haberleri: İnşa Edilecek Yapıların Zemin ve Temel Etüt Raporlarına İlişkin Tebliğ

İnşa Edilecek Yapıların Zemin ve Temel Etüt Raporlarına İlişkin Tebliğ

54 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İnşa Edilecek Yapıların Zemin ve Temel Etüt Raporlarına İlişkin Tebliğ, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ ile bina ve bina türü yapıların tasarım, projelendirme, inşa ve denetimi için yapılması zorunlu olan zemin ve temel etütlerinin planlaması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının yapılmasına ilişkin usuller belirlendi.

Tebliğde, sahada karşılaşılan zemin birimlerinin mühendislik özellikleri ile yer altı suyuna ilişkin verilerin toplanması, yerel deprem etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar yer aldı.

Tebliğ, bölgesel deprem özelliklerini de kapsayacak

Söz konusu tebliğ, yeni inşa edilecek yapılar için bölgenin jeolojisi, bölgesel deprem özellikleri, yapı özellikleri, zemin özellikleri, civar yapılar, yer altı suyu durumu ve çevre koşulları dikkate alınarak, zemin araştırmaları için yapılması gereken planlama, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarıyla bu çalışmalara dayalı olarak hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları ile mevcut binaların değerlendirilmesi, riskli yapı tespiti ve güçlendirilmesi süreçlerinde yapılması gereken zemin araştırmalarını kapsıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:32 Kaynak: AA

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