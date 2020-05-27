İnşa sırasında ortaya çıkan tarihi köprüye koruma - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan Beydağ Barajı sulama kanallarının inşası sırasında ortaya çıkan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi köprü, koruma altına alındı.



Karayolları tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları nedeniyle yıkılma ve kaybolma tehlikesi yaşayan tarihi köprü, Karayolları ve Ödemiş Müzesi tarafından yapılan ortak çalışma içe koruma altına alındı. Üstündeki kara yolunu genişletme çalışmaları nedeniyle kaybolma tehlikesi yaşayan tarihi köprü ile ilgili özel bir çalışma yapan ekipler, 2 bin yıllık köprünün gelecek kuşaklara kalmasını sağladı. Ödemişli emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, tarihi Neikaia kenti bölgesinde yapılan tescil çalışmalarının sona erdiğini belirterek, tarihi köprü ile ilgili yapılan düzenlemenin de sevindirici olduğunu söyledi. Sevin, köprünün korunması için çaba sarf eden yetkililere teşekkür etti.



"Antik yapılar bir bir ortaya çıkıyor"



Ödemiş'in doğusundaki Kurucaova köyü yakınlarındaki Yelaldı mevkiinde, Ödemiş- Kiraz kara yolunun altında ortaya çıkan taş köprünün yüzyıllardır kullanıldığı, fakat yakın zamana kadar bilim çevreleri tarafından fark edilmediğini belirten Sevin, Ödemiş Belediyesi tarafından Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçeleri ile bu ilçelere bağlı belde ve köylerin çöplerinin toplanacağı çöp deponi alanı olarak belirlenen bölgenin güneyinde kalan kara yolunda ortaya çıkan köprünün, önemli bir yapı olduğunu kaydetti. Sevin, "Bölgede yapılan her kazıda antik yapılar bir bir ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir süreden beri ortaya koyduğumuz iddiaların ne kadar gerçek olduğu da ortaya çıkıyor" dedi.



"Roma ya da Bizans dönemine ait olduğunu sanıyoruz"



Veli Sevin, köprünün çöp deponi alanının kurulacağı bölgeye yaklaşık 500 metre mesafedeki kara yolunun altında bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Antik Neikaia kentinin nekropol alanının güney sınırında yapılan sulama borusu döşeme çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu köprü, bu yolun binlerce yıldır kullanıldığına dair yeni bir işaret. Madencilikte kullanılan suyun altından geçtiği bu köprünün Roma ya da Bizanz dönemine ait olduğunu sanıyoruz. Çöp deponi alanı olarak belirlenen yerin 5-6 yüz metre kadar güneyinde saptanan Roma mezarları, çanak çömlek parçaları ve bu köprü, antik Neikaia kenti sınırlarının nerelere kadar uzandığını göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan yetkililere teşekkür ederiz."



İnsan kemiği, koku şişesi ve vazo kırıntıları bulunmuştu



Neikaia antik kenti nekropol alanının güneyinde iş makinesi ile yapılan kazıda bitişik duvarlı iki mezar ortaya çıkmış, iş makinesi nedeniyle duvarları tahrip olan mezarlarda az miktarda insan kemiği, camdan şişkin karınlı koku şişesi ve halka dipli vazo kırıntıları bulunmuştu. Roma İmparatorluk Çağı'na ait olduğu anlaşılan cam koku şişesi ve vazo kalıntıları yetkililer tarafından müzeye götürüldü. Çöp deponi alanının kurulacağı bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede toprağın bir metre altından çıkan kalıntılar Neikaia kentinin sınırları hakkında önemli ipuçları vermiş oldu. - İZMİR