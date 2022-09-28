İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

28.09.2022 01:23
İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkarak inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkarak inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi, Sevgi Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Necdet S. yönetimindeki 41 PF 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki inşaat alanına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Necdet S., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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