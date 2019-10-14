İnşaat alanında 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun'da Millet Bahçesi inşaat alanında alkol aldıkları sırada çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişiyi yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.



Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi inşaat alanında birlikte alkol alan 6 arkadaş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan F.Ç. (28) 8 yerinden, Y.T. (31) sol göğsünden ve İ.A. (26) sol elinden ve kolundan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan F.Ç. ise ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen T.S. (25) olayın ardından kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan T.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN