İnşaat alanında bizans yapısı bulundu - Son Dakika
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İnşaat alanında bizans yapısı bulundu

6 saat önce

İnşaat alanında Bizans yapısı bulunduİZMİT'te bir inşaat alanında yapılan kazılarda tarihi duvarlara rastlandı.

İnşaat alanında Bizans yapısı bulundu

İZMİT'te bir inşaat alanında yapılan kazılarda tarihi duvarlara rastlandı. Müze müdürlüğü ekipleri inşaat çalışmalarını durdurdu.

İzmit Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'taki bir inşaatta yapılan kazıda tarihi olduğu düşünülen bir duvara rastlanıldı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları inceleme sonrasında inşaatın durdurularak alanın mühürlenmesine karar verdi. Bölgenin 3. derece SİT alanı olması sebebiyle yapılan sondaj çalışmasında yer altında Bizans dönemine ait bir yapının olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine müze müdürlüğü görevlileri tarafından rapor hazırlanarak Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun vereceği kararın ardından yapının ortaya çıkarılması için çalışmaların başlaması bekleniyor.

İnşaat alanında bizans yapısı bulundu

İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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